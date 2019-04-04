Beşiktaş’ta Futbolcuların Beklediği Ödeme Gerçekleşti

Türk futbol tarihinin en köklü kulüplerinden olan Beşiktaş’ta sular durulmaya başladı. Ekonomik zorluklarla boğuşan 3 büyüklerin arasında, oyuncularının maaş ödemelerinin yapılmadığı şeklinde sık sık haberlerin çıktığı Beşiktaş’ta futbolcuların beklediği ödemelerin geçtiğimiz gün itibarıyla yapıldığı bildirildi.

Beşiktaş’ta adı sık sık ödemelerini alamadıkları için haberlere konu olan iki futbolcu; kaleci Tolga Zengin ve Gökhan Töre’nin geciken ödemelerini aldıkları öğrenildi. Geçtiğimiz gün gerçekleştirilen ödeme işlemlerinde siyah beyazlı yönetim, önceliği yabancı futbolculara ve kadroda yer almayan Tolga Zengin ve Gökhan Töre’ye yaptı.

Geçmişe yönelik biriken futbolcu maaşlarıyla boğuşan Beşiktaşlı yönetim, takımdaki yabancı futbolcuların alacaklarını kapatmasının ardından sıra yerli futbolculara geldi. Kadroda yer alan ve geçmiş dönemdeki maaşlarını alamayan birçok futbolcu bulunmasına karşın yönetimin kadroda bulunmayan isimlere ödeme yapması şaşkınlık yarattı.

Bir süredir takımla ayrı çalışan ve A takım kadrosundan çıkarılarak bireysel antrenman yapması istenen iki isim; kaleci Tolga Zengin ve hücum oyuncusu Gökhan Töre, uzun zamandır alamadıkları maaşlarına kavuştu. İki futbolcu da geçtiğimiz haftalarda spor basınına verdikleri demeçlerde ve sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları açıklamalarda, kulüp yönetimini maaşlarını zamanında ödemediklerini ve birikmiş alacaklarının olduklarını kamuoyuna duyurmuştu. Yönetimin yabancı futbolculardan sonra kadroda olmayan bu iki futbolcunun ödemelerini gerçekleştirmesi, söz konusu futbolcuların yapmış oldukları açıklamanın etkili olduğunun göstergesi olarak kabul edildi.

UEFA’ya Borçsuzluk Belgesi Verilecek

Avrupa kupalarına katılmada bir sorun yaşamamak için bu hafta içi tüm borçlarını kapatarak, UEFA’ya borçsuzluk belgesi göndermesi gereken siyah beyazlı yönetimin, maaş ödeme işlemlerini hızlandırdığı gelen bilgiler arasında yer alıyor.

Beşiktaşlı yönetimden gelen bu açıklamayla söz konusu belgenin UEFA’ya gönderilmesinde herhangi bir sıkıntı ile karşılaşılmayacağı ve geçen hafta yabancı oyuncuların tüm alacaklarının eksiksiz bir şekilde ödendiği, bu hafta da geriye kalan yerli oyuncuların alacaklarının kapatılması için ödemelerin gerçekleştirileceği ifade edildi.

En kısa sürede bu işlemleri sonuçlandırıp, evrakları UEFA’nın ilgili departmanına göndereceklerini söyleyen yöneticiler bu haftanın sorunsuz bir şekilde kapatılacağını belirtti. Öte yandan geçtiğimiz haftalarda Beşiktaş’ın Alman kalecisi Loris Karius, uzun süredir maaşının ödenmediğini ve alacaklarını tahsil etmek için FIFA’ya gideceğini açıklamıştı.