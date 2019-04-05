Beşiktaş’ta Yeni Transfer Harekâtı: Nikola Vlasic

Beşiktaş gözünü bonservisi Everton’ın elinde olan 21 yaşındaki Nikola Vlasic’e dikti. Gelecek sezonda takımın yaş ortalamasını düşürmeyi planlayan siyah beyazlı yönetimde, yeni sezon kadroya adapte etmek istenilen isimlerin başında Hırvat yıldız geliyor. Beşiktaş transfer komitesinin, bu sezon CSKA Moskova’da kiralık olarak top koşturan başarılı genç futbolcunun transferi için düğmeye bastığı iddia edildi.

Beşiktaş scoutlarının Rusya’daki genç futbolcu avı devam ediyor. Rusya’dan gelen haberler neticesinde Moskova’da adeta üs kurdukları öğrenilen Beşiktaş transfer komitesinin, son olarak CSKA’nın sahasında Ufa ile 2-2 beraber kaldığı maçı izlediği aktarıldı.

Uzun zamandır peşinde oldukları CSKA Moskova’nın genç yıldızı için girişimlere başlamayı planlayan siyah beyazlı kulübün, oyuncunun bonservisinin İngiltere’nin Everton kulübünde olması çekince yarattığı öne sürüldü. Geçtiğimiz sezon milli futbolcu Cenk Tosun’u 22 milyon Euro bedelle Everton’a satan Beşiktaş, Nikola Vlasic’i bonservisiyle transfer etmek istiyor ancak Everton kulübünün isteyeceği ücret endişe yaratıyor. Ancak satın alma opsiyonuyla kiralama seçeneğine sıcak bakılıyor.

Nicola Vlasic Performansıyla Göz Dolduruyor

Beşiktaş transfer komitesinin de izlediği maçta 1 gol atan ve adeta yıldızlaşan Nicola Vlasic’in ortaya koyduğu performans siyah beyazlı yönetimi heyecanlandırıyor. Satın alma opsiyonuyla kiralamak istedikleri Hırvat oyuncu Nikola Vlasic, bu sezon takımıyla çıktığı 24 lig maçında toplam 8 gol atıp 4 de asist yaptı.

2017’de forma giydiği Hırvatistan Ulusal Futbol Ligi takımlarından 10,8 milyon Euro bedelle Ada’nın yolunu tutan Nikola Vlasic, Everton ile imzaladığı mukavelenin ardından CSKA Moskova’ya kiralanmıştı. Orta saha mevkiinde forma giyen genç yıldız adayı, CSKA formasıyla çıktığı 20 maçta 10 numara bölgesinde 4 maçta da sağ kanatta görev aldı.

Bonservis bedelinin 17 milyon Euro civarında olduğu tahmin edilen Nikola Vlasic için siyah beyazlı yönetimin harekete geçtiği ve 21 yaşındaki futbolcuyu satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamaya sıcak bakıldığı öne sürüldü. Beşiktaş’a kiralanması halinde ortaya koyacağı performansın ardından bonservis ücreti konusunda bu rakamlara çıkmayı düşünen Beşiktaşlı yönetimin, Hırvat oyuncunun menajeriyle temas halinde olduğu iddia edildi.