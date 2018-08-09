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Beypazar Belediyesi yüzme havuzlarında açılan yüzme kurslarına çocuklar yoğun ilgi gösteriyor

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Beypazar Belediyesi yüzme havuzlarında açılan yüzme kurslarına çocuklar yoğun ilgi gösteriyor
Beypazarı Belediyesi gençlerimizin kişisel gelişimini sağlamak ve boş vakitlerini verimli hale getirmek amacıyla birçok sosyal sorumluluk projesini hayata geçiyor.

Bu kapsamda kurmuş olduğumuz yapay havuzlarda profesyonel yüzme kurs hocalarının kontrolünde ücretsiz olarak yüzme eğitimi veriyoruz.

İlk olarak geçen yıl faaliyete geçirdiğimiz yaz dönemi yüzme kursları kapsamında 1200 çocuğumuza yüzmeyi öğrettik.

Bu yıl da Oğuzkent ve Gençlik Merkezinde açmış olduğumuz havuzlar ile 850 çocuğumuz yüzme kurslarına devam ediyor.

Belediye Başkanımız Tuncer Kaplan, ‘’Beypazarı Belediyesi olarak sporun her dalında var olmaya ve gençlerimize destek olmaya çalışıyoruz. Kursa katılan çocuklarımız, havuzlarımızda aldığı eğitimlerle hem fiziksel ve zihinsel olarak kendilerini geliştiriyor, hem de eğlenceli bir tatil dönemi geçiriyor’’ dedi.

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