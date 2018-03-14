Beypazarı Belediye Başkanımız Tuncer Kaplan, ilçemizdeki tüm mahalle muhtarları ile bir araya geldi

Muhtarlarla gerçekleştirilen toplantıda mahallelere yapılacak yatırımların yanı sıra yerel ve genel konular da konuşuldu.

Toplantının gerçekleştiği başkanlık konağının restorasyonu hakkında bilgiler vererek başlayan Başkan Kaplan, ‘Bu tür atıl durumda olan yapıları Belediye bünyemize alarak ilçemize kazandırdık. Önümüzdeki günlerde Hükümet Konağı, Belediye Hizmet Binası, Yeni Sanayi Alanı, Çevre Yolu ve Yeni Mezbahaneyi de ilçemize kazandıracağız. Bu yıl içerisinde inşaatına başlanması planlanan 8 adet okul binası var. Bunlardan 4 adedinin ihalesi yapıldı, inşaatına kısa sürede başlanacak. Mahallelerimize gelecek olursak oralarda yapılacak olan tüm yatırımları planlamalarımız arasına aldık. Ankara’da bulunan 25 ilçe belediyesinin alacağı toplam bedelin yüzde 20’si ilçemize harcanacak, bu bağlamda ilçemizde ve mahallelerimizde eksik kalmayacak.

Ülke olarak bir sürecin içerisindeyiz, Allah kazasız belasız bitirmeyi nasip eder inşallah. Bu süreç içersinde o zorluklarla mücadele eden vatan evlatlarımıza dualarımızı eksik etmeyelim. Geçmişten bugüne ülke olarak birçok zorluğun üstesinden geldik, bu süreci de Allah’ın izniyle kısa sürede atlatacağız’ dedi.

Toplantı sonunda muhtarlardan gelen soruları yanıtlayan Belediye Başkanımız Tuncer Kaplan katılımlarından dolayı mahalle muhtarlarımıza teşekkür etti.