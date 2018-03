Beypazarı Belediyesi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde kadınlarımızı unutmadı. Düzenlenen etkinliklerle kutlamalar gerçekleştirildi

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, başta millet olarak üzerimizde büyük hakları olan şehit ve gazi annelerinin ve eşlerinin dünya kadınlar gününü..

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, başta millet olarak üzerimizde büyük hakları olan şehit ve gazi annelerinin ve eşlerinin dünya kadınlar gününü kutlarken, toplumun her kesiminde evinde, işinde toplumun can damarını oluşturan, geleceğimiz çocuklarımızın mimarları kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nü kutladı. Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan özellikle sosyal belediyecilik anlamında kadınlarımıza yönelik pozitif ayrımcılık uygulamalarının artarak devam edeceğinin kadınlarımızın her alanda olması gerektiği gibi belediye hizmetlerinde de önceliğe sahip olduklarının altını çizdi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan’ın eşi Ayşe Kaplan hanımefendi ve beraberindeki heyet ilçemizin farklı noktalarında çalışan, emek veren ve toplumsal hayata katkı sağlayan, tarladan, kamu kurumlarına, ev hanımlarından, pazar esnafı hanımlara birçok kadın hemşehrimizi karanfillerle ziyaret ederek 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutladı.