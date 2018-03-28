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Beypazarı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri selektör binası inşaatına son hız devam ediyor

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Beypazarı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri selektör binası inşaatına son hız devam ediyor
Beypazarı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçemiz çiftçilerinin faydalanabilmeleri için yapımına devam edilen selektör binasında çalışmalarını sürdürüyor.

Beypazarı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri selektör binası inşaatına ve bina etrafında alan çalışması ile yol açma ve genişletme işlemlerine devam ediyor.

600 m2 oturuma sahip olan selektör binası projesiyle birlikte hububat ekimi ve bakliyat ekiminin daha kaliteli ve verimli hale getirilmesi ve çiftçimize ekonomik açıdan katkı sağlamasını hedefleyen Beypazarı Belediyesi projeyi kısa sürede tamamlayarak çiftçilerimizin hizmetine sunmayı planlıyor.

 
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