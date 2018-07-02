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Beypazarı Belediyesi, Hanlarönü Meydanını genişletme ve düzenleme çalışmaları hızla devam ediyor

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Beypazarı Belediyesi, Hanlarönü Meydanını genişletme ve düzenleme çalışmaları hızla devam ediyor
Beypazarı Hanlarönü Meydan Genişletme Çalışmaları...

Beypazarı Belediyesi, meydan düzenleme ve genişletme çalışmaları kapsamında eski kasaplar hali ve eski üniversite binasını da içine alan bölgede oluşturulacak Kent Meydanı inşaat alanı hafriyat ve temel atma işlemleri sürüyor.

 

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