Beypazarı Belediyesi, Hanlarönü Meydanını genişletme ve düzenleme çalışmaları hızla devam ediyor

Beypazarı Belediyesi, meydan düzenleme ve genişletme çalışmaları kapsamında eski kasaplar hali ve eski üniversite binasını da içine alan bölgede oluşturulacak Kent Meydanı inşaat alanı hafriyat ve temel atma işlemleri sürüyor.
Beypazarı Belediyesi, meydan düzenleme ve genişletme çalışmaları kapsamında eski kasaplar hali ve eski üniversite binasını da içine alan bölgede oluşturulacak Kent Meydanı inşaat alanı hafriyat ve temel atma işlemleri sürüyor.
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