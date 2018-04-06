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Beypazarı Belediyesi, Hanlarönü Meydanını genişletme ve düzenleme çalışmalarına başladı

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Beypazarı Belediyesi, Hanlarönü Meydanını genişletme ve düzenleme çalışmalarına başladı
BEYPAZARI HANLARÖNÜ MEYDAN GENİŞLETME ÇALIŞMALARI BAŞLADI.

Beypazarı Belediyesi, meydan düzenleme ve genişletme çalışmaları kapsamında eski kasaplar hali ve eski üniversite binasını da içine alan bölgede yıkım işlemlerine başlayarak Beypazarı Hanlarönü Meydanını genişleterek ilçe merkezimizi daha ferah bir ortama kavuşturmayı planlıyor.

Belediye Başkanımız Tuncer Kaplan, ‘Belediye ekiplerimizin çalışmaları sürüyor. Kısa bir süre içerisinde yıkım işlemlerini tamamlayarak meydan genişletme çalışmalarımıza başlamayı düşünüyoruz. Yıkım işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte çevre düzeni ve peyzaj çalışmalarının yapılmasının ardından Hanlarönü Meydanımız geniş ve güzel bir alan haline gelecek’ dedi.

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