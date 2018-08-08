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Beypazarı Belediyesi, ihtiyaç sahibi ve yalnız yaşayan vatandaşlara ücretsiz olarak “Evde Temizlik Hizmeti” sunuyor

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Beypazarı Belediyesi, ihtiyaç sahibi ve yalnız yaşayan vatandaşlara ücretsiz olarak “Evde Temizlik Hizmeti” sunuyor
Beypazarı Belediyesi, bir sosyal belediyecilik hizmeti olarak maddi durumu iyi olmayan, yalnız yaşayan ve yardıma muhtaç vatandaşlara “Evde Temizlik Hizmeti” vererek önemli bir sosyal belediyecilik hizmetine imza atıyor.

Evde Temizlik Hizmeti kapsamında yaşlı insanların evlerinde yerlerin, camların ve tozlanan yerlerin silinmesi gibi hizmetler veriliyor.

Konuyla ilgili bilgi veren Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, “İhtiyaç sahibi yaşlı vatandaşlarımıza her alanda yardımcı olma adına Beypazarı Belediyesi olarak elimizden geleni yapıyoruz. Evde Temizlik Hizmetimiz de bunlardan birisi, ihtiyaç sahibi yaşlılarımızın mutlu olduğunu görmek, ihtiyaçlarını gidermek bizleri mutlu ediyor’’ dedi.  

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