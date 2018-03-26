Beypazarı Belediyesi ilçede ki öğrencileri bu hafta Anıtkabir ve Anadolu Medeniyetler Müzesi gezisine gönderdi

İlçemizin çeşitli okullarında öğrenim gören öğrencilere yönelik düzenlenen belediye gezileri bu hafta da Anıtkabir ve Anadolu Medeniyetler Müzesi gezisi ile devam etti.

Beypazarı Belediyesi Başkanı Tuncer KAPLAN " her hafta en az 40 öğrenciyi şehrimi tanıyorum gezileri kapsamında Ankara'ya geziye götürüyoruz. Şehitler Günü dolayısıyla son iki gezimizi Anıtkabir ve Anadolu Medeniyetler Müzesine düzenledik. Kültür, sanat ve spor faaliyetleri barındıran gezilerimiz bundan sonraki süreçte de devam edecek. Çocuklarımız bizim geleceğimiz, onlar için ilerde daha güzel etkinlikler planlıyoruz. Eğitime ve gençlere destek vermeye devam edeceğiz " dedi.

Geziye katılan ve dolu dolu, keyifli bir gün geçiren öğrencilerde bu güzel günü kendilerine sunan Belediye Başkanımıza teşekkür ettiler.