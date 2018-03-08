Beypazarı Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde bulunan çiçek üretim serasında yazlık çiçek hazırlıkları başladı

Beypazarı Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ilçemizde kullanılan yazlık ve kışlık çiçek ihtiyacının büyük bir bölümünü kendi bünyesinde karşılıyor. Yazlık ve kışlık olmak üzere yılda ortalama 200 bin adet çiçek fidanı üretilen serada, yapımı devam eden yeni çiçek üretim serasıyla birlikte kapasitesini yılda 700 bin fidana çıkarmayı hedefliyor.
Yaz mevsimi için ayrıştırılıp, geçici saksılara alınan çiçeklerin dikimiyle ilçemize her mevsim renk katan belediye ekipleri, çalışmalarını tüm hızıyla devam ettiriyor.
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