Beypazarı Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde bulunan çiçek üretim serasında yazlık çiçek hazırlıkları başladı

Yaz aylarında dikilmesi planlanan yazlık çiçeklerin ayrıştırılmasına başlayan ekipler havaların ısınmasıyla birlikte üretilen çiçekleri toprakla buluşturmayı planlıyor.

Beypazarı Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ilçemizde kullanılan yazlık ve kışlık çiçek ihtiyacının büyük bir bölümünü kendi bünyesinde karşılıyor. Yazlık ve kışlık olmak üzere yılda ortalama 200 bin adet çiçek fidanı üretilen serada, yapımı devam eden yeni çiçek üretim serasıyla birlikte kapasitesini yılda 700 bin fidana çıkarmayı hedefliyor.