Beypazarı Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri Kurban Bayramı için çalışmalarını hızlandırdı

Beypazarı Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri başlatmış olduğu çalışma ile ilçe merkez ve mahallelerinde bulunan mezarlık, park ve meydanlarda bayram öncesi genel temizlik işlemlerini yapıyor.

Çalışmalarını aralıksız sürdüren ekiplerimiz periyodik olarak yapılan mezarlık temizleme ve ot biçme işlemlerine yaklaşan Kurban Bayramı münasebetiyle hız verdi. İlçemiz ve tüm mahallelerinde bulunan yeşil alanlar ve mezarlıklar içindeki kurumuş ot ve ağaç dallarının temizliği, dikenlerin, yabani otların biçimi yapıldı. Belediye Başkanımız Tuncer Kaplan, ‘’ Kurban Bayramında vatandaşlarımızın kabir ziyaretlerini temiz bir ortamda gerçekleştirebilmesi için mezarlıklarda ot biçimi, mıntıka temizliği, bakım ve onarım çalışmaları yapıyoruz’’ dedi.