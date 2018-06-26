Beypazarı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri cadde ve sokakları çiçeklerle renklendirdi

Beypazarı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince belediye çiçek üretim serasında yetiştirilen rengarenk çiçekler tarihi sokakları süslüyor.

Beypazarı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri kent merkezinin farklı noktalarında gerçekleştirdiği çiçeklendirme çalışmaları ile cadde ve sokakların baharın renklerini taşımasını sağlıyor.

Çarşı merkezde bulunan Dikiciler Sokak, İmaret Sokak, Demirciler Sokak, Alaaddin Sokakta, Hanlarönü ve Develik Sokakta bulunan iş yerlerini askı çiçekler ile süslendi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, cadde ve sokaklara astıkları saksı çiçekleriyle Beypazarı'nı güzelleştirmeye, rengarenk bir görünüm kazandırmaya devam ediyor.