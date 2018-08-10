Beypazarı Belediyesi seralarında üretilen yüz binlerce çiçek ve yeşil bitki ilçe caddelerinde ve parklarında kullanılıyor

Beypazarı Belediyesi olarak son dönemde yaptığımız çalışmalarla Türkiye de çiçek ve yeşil bitki ihtiyacının tamamını kendi üretimi ile sağlayan nadir belediyelerden biri haline geldik.

Kışlık çiçek üretimine başlayan Beypazarı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilk etapta 100 Bin adet çiçek ekimini gerçekleştirdi.

Hedef 1 Milyon Çiçek Üretimi

Yıllık üretim kapasitesi 250 Bin çiçek olan seralarımızda üretilen çiçeklerimizi, yeni kurmuş olduğumuz 2000 m2 kapalı alan tam otomasyon, mevsimlik çiçek, salon bitkileri ve Park Bahçeler Müdürlüğümüzce her mevsim kullanılabilecek peyzaj ürünlerinin yetiştirileceği seramızın üretim kapasitesini 250 Binden 1 Milyona çıkarmayı hedefliyoruz.

Belediye Başkanımız Tuncer Kaplan, ‘’ Çiçek üretimini kendi bünyesinde sağlayan ender belediyeler biriyiz. Şuan itibari ile mevcut seralarımızın kapasitesini artırıp üretimimizi dört katına çıkararak kendi ihtiyacımız dışında ürettiğimiz çiçeklerimizden belediyemize gelir elde etmeyi de hedefliyoruz. Aynı zamanda tarım kenti olmamız sebebi ile de yeni kurulan seralarımızda Beypazarı çiftçisinin ürün çeşitliliğini arttırmak, üretim maliyeti düşük ürünlerin yetiştiriciliğini teşvik etmek ve ürün yelpazesini genişleterek tarım sektöründe kazanç ve istihdamı arttırmak yönünde üreticilerimizin uygulamalı olarak bilgi edinmesini de sağlamayı amaçlıyoruz’’ dedi.