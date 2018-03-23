Beypazarı Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri ilçemizde bulunan ibadethanelerin temizliğine devam ediyor

Mübarek üç ayların başlamasıyla birlikte, Beypazarı Belediyesi ekipleri vatandaşlarımızın ibadetlerini daha güzel şekilde yapabilmeleri için cami içindeki halıları süpürüp yıkadı, tuvaletleri ve abdesthaneleri dezenfekte etti, vitrayları, avizeleri, ayakkabılıkları ve minberi detaylı olarak temizledi. Belediye ekipleri temizlik dışında camilerimizin eksiklerini de tespit ederek, eksiklerin giderilmesini sağlıyor.
Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, ‘’ Bizim kültürümüzde, inancımızda temizlik konusu doğrudan imandan gelir. Bu nedenle ibadethanelerimizin temizliği konusunda hassasiyet gösteriyoruz. İlçemizde bulunan başta camiler olmak üzere tüm ibadethanelere yönelik temizlik, bakım ve dezenfekte çalışmalarını ekiplerimizce yapıyoruz. Vatandaşlarımızın ibadetlerini daha rahat ve huzurlu bir ortamda yerine getirebilmeleri için çalışmalarımıza devam ediyoruz’’ dedi.
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