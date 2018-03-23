Beypazarı Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri ilçemizde bulunan ibadethanelerin temizliğine devam ediyor

Beypazarı Belediyesi sosyal belediyecilik alanında çalışmalarını sürdürüyor.

Mübarek üç ayların başlamasıyla birlikte, Beypazarı Belediyesi ekipleri vatandaşlarımızın ibadetlerini daha güzel şekilde yapabilmeleri için cami içindeki halıları süpürüp yıkadı, tuvaletleri ve abdesthaneleri dezenfekte etti, vitrayları, avizeleri, ayakkabılıkları ve minberi detaylı olarak temizledi. Belediye ekipleri temizlik dışında camilerimizin eksiklerini de tespit ederek, eksiklerin giderilmesini sağlıyor.