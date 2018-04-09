Beypazarı Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri vatandaşa yardım eli uzatıyor

Beypazarı Belediyesi, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçedeki yüzlerce yaşlı ve yardıma muhtaç vatandaşa yardım eli uzatıyor.

Beypazarı Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçemizde ikamet eden yaşlı ve yardıma muhtaç hemşehrilerimize, sağlık taraması, ev temizliği, kişisel bakım hizmeti ile giyim ve temel ihtiyaç malzemesi yardımlarına devam ediyor.