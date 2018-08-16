Beypazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesi denetimlerini arttırarak gıda üretimi yapan ve satan iş yerlerine yönelik kontroller yaptı.

Halk sağlığını en ön planda tutan Beypazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Kurban Bayramı öncesi denetimlerini sıklaştırdı. Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ilçe genelindeki gıda üretimi yapan ve satan iş yerlerini denetledi. Halk sağlığı açısından büyük önem arz eden iş yerlerinde, hijyen konusunda esnaf uyarılırken, işletmelerin üretim, gramaj, paketlenme ve etiketlemede özenli davranıp davranmadığını ve kurallara uygun bir şekilde çalışıp çalışmadığı incelendi.

İlçemizde halk sağlığını tehdit edecek hiçbir gıda maddesinin üretim ve satışına müsaade etmeme kararlılığında olan zabıta ekipleri, bayram öncesi artan talebi karşılama uğruna sağlıksız şartlarda imalat yapılmasının önüne geçmeyi amaçlıyor.

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan “Kurban Bayramında ilçe halkımıza ve ilçemizi ziyaret edecek misafirlerimize daha güvenli gıda maddelerini sunabilmek ve güvenle alışveriş yapabilmeleri için hijyen denetimlerimiz aralıksız devam ediyor. Halkımızın sağlığı her şeyin üzerindedir. Halkımızın sağlığı konusunda hiçbir şeye taviz vermiyoruz. Bu konudaki çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz” dedi.