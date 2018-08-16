  • BIST 88.607
  • Altın 217,880
  • Dolar 5,7485
  • Euro 6,5410
  • Ankara 33 °C
  • İstanbul 30 °C
  • İzmir 35 °C

Beypazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Kurban Bayramı öncesi denetimlerini sıklaştırdı

»
Beypazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Kurban Bayramı öncesi denetimlerini sıklaştırdı
Beypazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesi denetimlerini arttırarak gıda üretimi yapan ve satan iş yerlerine yönelik kontroller yaptı.

Halk sağlığını en ön planda tutan Beypazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Kurban Bayramı öncesi denetimlerini sıklaştırdı. Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ilçe genelindeki gıda üretimi yapan ve satan iş yerlerini denetledi. Halk sağlığı açısından büyük önem arz eden iş yerlerinde, hijyen konusunda esnaf uyarılırken, işletmelerin üretim,  gramaj, paketlenme ve etiketlemede özenli davranıp davranmadığını ve kurallara uygun bir şekilde çalışıp çalışmadığı incelendi.

İlçemizde halk sağlığını tehdit edecek hiçbir gıda maddesinin üretim ve satışına müsaade etmeme kararlılığında olan zabıta ekipleri, bayram öncesi artan talebi karşılama uğruna sağlıksız şartlarda imalat yapılmasının önüne geçmeyi amaçlıyor.

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan “Kurban Bayramında ilçe halkımıza ve ilçemizi ziyaret edecek misafirlerimize daha güvenli gıda maddelerini sunabilmek ve güvenle alışveriş yapabilmeleri için hijyen denetimlerimiz aralıksız devam ediyor. Halkımızın sağlığı her şeyin üzerindedir. Halkımızın sağlığı konusunda hiçbir şeye taviz vermiyoruz. Bu konudaki çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz” dedi.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Beypazarı'nın birçok noktasında üst yapı çalışmaları devam ediyor30 Temmuz 2018 Pazartesi 14:40
  • Beypazarı Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezi ve mahallelerinde bulunan ibadethaneleri temizlemeye devam ediyor27 Temmuz 2018 Cuma 14:30
  • Evde Bakım ve Sağlık Hizmetleri26 Temmuz 2018 Perşembe 22:36
  • Beypazarı'nın birçok noktasında asfalt yol yapımı devam ediyor24 Temmuz 2018 Salı 10:10
  • Beypazarı; Otopark, Düğün Salonu ve Kapalı Semt Pazarı Projesi18 Temmuz 2018 Çarşamba 16:51
  • Beypazarı Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri park düzenleme çalışmalarına son hız devam ediyor18 Temmuz 2018 Çarşamba 16:47
  • Beypazarı'nın birçok noktasında üst yapı çalışmaları son hız devam ediyor18 Temmuz 2018 Çarşamba 10:41
  • Beypazarı yeşil alan ve parklarına kavuşuyor11 Temmuz 2018 Çarşamba 16:16
  • Beypazarı Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri peyzaj çalışmalarına son hız devam ediyor07 Temmuz 2018 Cumartesi 13:16
  • Beypazarı'nda Çevre Düzenleme ve Temizlik İşlemleri Sürüyor04 Temmuz 2018 Çarşamba 16:26
    • FOTO GALERİ
    • Reuben Wu Drone Çekimleri
    • Gizli Yetenekli Ünlü Ressamlar
    • Benim küçük köpeğim
    VİDEO GALERİ
    • Cennet'in Gözyaşları 24. Bölüm fragmanı
    • Aşk ve Mavi 57. Bölüm fragmanı
    • Sen Anlat Karadeniz 8. Bölüm fragmanı
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim