  • BIST 111.991
  • Altın 174,436
  • Dolar 4,0216
  • Euro 4,9784
  • Ankara 24 °C
  • İstanbul 19 °C
  • İzmir 21 °C

Beypazarı Karagöl Tabiat Parkı, Astrofotoğrafçılık ve Gözlem kampı yoğun bir katılımla açıldı

»
Beypazarı Karagöl Tabiat Parkı, Astrofotoğrafçılık ve Gözlem kampı yoğun bir katılımla açıldı
Doğal güzellikleri ile adından sıkça bahsettiren Beypazarı Belediyesi Karagöl Tabiat Parkı, gökyüzü gözlemcilerinin ve fotoğraf severlerin gözdesi olmaya devam ediyor.

Ankara Astronomi Topluluğu tarafından dördüncüsü düzenlenen Beypazarı Karagöl Tabiat Parkı, Astrofotoğrafçılık ve Gözlem kampı yoğun bir katılımla yapıldı.

Türkiye'nin dört bir tarafından gelen amatör ve profesyonel astronomlar ile astrofotoğrafçılar katıldı. Etkinlik sırasında gökyüzü gözlemi yapılarak profesyonel astronomlar tarafından katılımcılara bilgiler verildi. Aynı zamanda derin uzay objelerinin profesyonel teleskop ve kameralarla fotoğrafları çekildi.

Etiketler: , , , , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Beypazarı yeni sanayi sitesi projesi, Ankara-Beypazarı yolu ile Beypazarı çevre yolunun kesişme noktasında yapılacak02 Nisan 2018 Pazartesi 15:21
  • Düğün Salonu, Otopark ve Kapalı Semt Pazarı projesi30 Mart 2018 Cuma 15:17
  • Beypazarı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri selektör binası inşaatına son hız devam ediyor28 Mart 2018 Çarşamba 10:57
  • BEYPAZARI'NDA SERA ALANI VE ÖRNEK MEYVE BAHÇESİNDE HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR27 Mart 2018 Salı 16:53
  • Beypazarı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ana cadde ve bağlı sokaklar tazyikli suyla yıkandı26 Mart 2018 Pazartesi 17:16
  • Beypazarı Belediyesi ilçede ki öğrencileri bu hafta Anıtkabir ve Anadolu Medeniyetler Müzesi gezisine gönderdi26 Mart 2018 Pazartesi 11:07
  • Beypazarı Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri ilçemizde bulunan ibadethanelerin temizliğine devam ediyor23 Mart 2018 Cuma 11:51
  • 3.Uluslararası Travel Expo Ankara Turizm Fuarı ATO Congresium’da açıldı22 Mart 2018 Perşembe 14:47
  • Çanakkale Zaferi’nin 103. yıl dönümü anma programı düzenledi19 Mart 2018 Pazartesi 13:35
  • Beypazarı'nda yeşil alanlarda yenileme ve çevre düzenleme çalışmaları devam ediyor16 Mart 2018 Cuma 12:05
    • FOTO GALERİ
    • Reuben Wu Drone Çekimleri
    • Gizli Yetenekli Ünlü Ressamlar
    • Benim küçük köpeğim
    VİDEO GALERİ
    • Cennet'in Gözyaşları 24. Bölüm fragmanı
    • Aşk ve Mavi 57. Bölüm fragmanı
    • Sen Anlat Karadeniz 8. Bölüm fragmanı
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim