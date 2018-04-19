Beypazarı Karagöl Tabiat Parkı, Astrofotoğrafçılık ve Gözlem kampı yoğun bir katılımla açıldı

Doğal güzellikleri ile adından sıkça bahsettiren Beypazarı Belediyesi Karagöl Tabiat Parkı, gökyüzü gözlemcilerinin ve fotoğraf severlerin gözdesi olmaya devam ediyor.

Ankara Astronomi Topluluğu tarafından dördüncüsü düzenlenen Beypazarı Karagöl Tabiat Parkı, Astrofotoğrafçılık ve Gözlem kampı yoğun bir katılımla yapıldı.

Türkiye'nin dört bir tarafından gelen amatör ve profesyonel astronomlar ile astrofotoğrafçılar katıldı. Etkinlik sırasında gökyüzü gözlemi yapılarak profesyonel astronomlar tarafından katılımcılara bilgiler verildi. Aynı zamanda derin uzay objelerinin profesyonel teleskop ve kameralarla fotoğrafları çekildi.