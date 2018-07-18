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Beypazarı Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri park düzenleme çalışmalarına son hız devam ediyor

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Beypazarı Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri park düzenleme çalışmalarına son hız devam ediyor
Beypazarı Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ilçede bulunan parklarımızın çevre düzenleme işlemlerini gerçekleştiriyor.

Planlanan programlar dahilinde ilçemizdeki bütün parklarda çalışmalarını gerçekleştirecek olan Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Kurtuluş Mahallesi Ertuğrul Özer Park’ında çit çekme ve çevre düzenleme işlemlerini gerçekleştiriyor.

 

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