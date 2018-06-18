Tarih, kültür ve doğası ile bir cazibe merkezi olan Beypazarı Ramazan Bayramında da yoğun bir ilgi gördü.

Ülkemizin farklı kentlerinden ilçemizi ziyarete gelen binlerce misafir tarihi ve turistik mekanları ziyaret ederken, yöresel lezzetlerinde tadına baktı. Beypazarı Belediye Başkanlığının çeşitli kentlerde ve özellikle Ankara, İstanbul ve İzmir gibi büyük şehirlerde düzenlenen fuar, festival ve etkinliklerde kurduğu stand ve tanıtım faaliyetleri ile önemli bir ivme kazandırdığı Beypazarı turizm potansiyeli her geçen gün büyümeye devam ediyor.