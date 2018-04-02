Beypazarı yeni sanayi sitesi projesi, Ankara-Beypazarı yolu ile Beypazarı çevre yolunun kesişme noktasında yapılacak

Beypazarı Belediyesi olarak ilçemizin bir sorununu daha çözüme kavuşturuyoruz.

İlçemizin içerisinde yer alan ve hiçbir sosyal imkanı hatta tuvaleti bile olmayan kullanım ömrünü tamamlamış dükkanlarda çile çeken esnafımızın derdine derman olmak adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Her projemizde olduğu gibi kimseyi mağdur etmeden ortak çözümler üreterek, yeni sanayi sitemizi Ankara-Beypazarı yolu ile Beypazarı çevre yolunun kesişme noktasında modern altyapısı ile hizmet vermesini planlıyoruz.