Beypazarı yeşil alan ve parklarına kavuşuyor

Beypazarı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri park ve yeşil alan projeleri için son hız çalışmaya devam ediyor.

Beypazarı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Ayvaşık Mahallesi Oğuzkent Mevki’nde 17.800 M2 ve Hacıkara Mahallesi Çamlıbağ Mevki’nde 7000 M2 alana kurulacak olan park projelerimizin hafriyat işlemlerine başladı. İlçe genelinde faaliyete geçirmeyi planladığımız yeşil alan projelerimiz ile halkımızın sosyal ve sportif yaşantısına büyük katkı sağlamayı hedefliyoruz. Altyapı ve fizibilite çalışmalarına başlanan, Oğuzkent ve Çamlıbağ yeşil alan projelerini en kısa sürede tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunmayı planlıyoruz.