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Beypazarı'nda işletme sahiplerine ve Belediye personeline Etkili İletişim Teknikleri semineri verildi

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Beypazarı'nda işletme sahiplerine ve Belediye personeline Etkili İletişim Teknikleri semineri verildi
Beypazarı Belediyesi ilçede faaliyet gösteren işletme sahiplerine “Etkili İletişim Teknikleri”, Belediye personeline de “Etkili İletişim Teknikleri ve Kamuda Aidiyet Bilinci” seminerleri düzenledi.

Beypazarı Belediyesi, hizmet kalitesinin artırılması ve belediye personelinin halkla daha iyi iletişim kurabilmesi için “Etkili İletişim Teknikleri ve Kamuda Aidiyet Bilinci” konulu seminer verdi. Ayrıca yaklaşan Kurban Bayramı tatili ve Eylül ayında gerçekleşecek olan festivalde ilçeye gelen ziyaretçilerimiz ile iletişim konusunda kendilerini daha iyi ifade edebilmeleri adına tarihi çarşıdaki esnaflarımıza “Etkili İletişim Teknikleri” seminerleri verildi.

14-17 Ağustos tarihleri arasında Halk Evi ve Mustafa Cankara Kültür Merkezinde gerçekleşen seminerler, Eğitim Bilimleri ve Davranış Bilimleri uzmanı Murat Ertan’ın katılımlarıyla gerçekleşti.

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, hizmetlerin başarılı bir şekilde halka sunumunda iletişimin önemine değinirken “bu seminerlerden edindikleri bilgilerle hem belediye personelimiz vatandaşlarımızla hem de çarşı esnafımız ilçemize gelen misafirlerimizle daha sağlıklı bir iletişim kuracaklardır” dedi.

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