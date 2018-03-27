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BEYPAZARI'NDA SERA ALANI VE ÖRNEK MEYVE BAHÇESİNDE HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

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BEYPAZARI'NDA SERA ALANI VE ÖRNEK MEYVE BAHÇESİNDE HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR
Beypazarı Belediyesi, Beypazarı çiftçisinin ürün çeşitliliğini arttırmak, üretim maliyeti düşük ürünlerin yetiştiriciliğini teşvik etmek, ürün yelpazesini genişleterek tarım sektöründe kazanç ve istihdamı arttırmak yönünde projeler geliştiriyor.

Bu kapsamda Beypazarı Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri oluşturduğu örnek bahçe, fidanlık ve seralarla üreticilerin uygulamalı olarak bilgi edinmesini sağlamayı hedefliyor.

Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, yapımı devam sera alanında hafriyat ve zemin hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor. Örnek meyve bahçesinde de çalışmalarını devam eden ekipler ağaçların budanması, yabancı otların temizlenmesi ve çapalama işlemlerinin yapılmasıyla meyvelik alanını da üretime hazır hale getiriyor

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