Beypazarı'nın birçok noktasında üst yapı çalışmaları devam ediyor

Beypazarı Hacıkara Mahallesi Nasuhpaşa Caddesi, Marmara Caddesi ve Alparslan Türkeş Bulvar’ında çalışmalarını sürdüren ekiplerimiz sırasıyla, kilit taş sökümü, asfalt altı malzeme serimi ve asfalt dökme işlemlerine aralıksız devam ediyor.
Beypazarı Hacıkara Mahallesi Nasuhpaşa Caddesi, Marmara Caddesi ve Alparslan Türkeş Bulvar’ında çalışmalarını sürdüren ekiplerimiz sırasıyla, kilit taş sökümü, asfalt altı malzeme serimi ve asfalt dökme işlemlerine aralıksız devam ediyor.
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