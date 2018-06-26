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Beypazarı'nın birçok noktasında üst yapı çalışmaları devam ediyor

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Beypazarı'nın birçok noktasında üst yapı çalışmaları devam ediyor
Beypazarı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri tarafından ilçenin birçok noktasında üst yapı çalışmaları devam ediyor.

Beypazarı Hacıkara Mahallesi Nasuhpaşa Caddesi, Marmara Caddesi ve Alparslan Türkeş Bulvar’ında çalışmalarını sürdüren ekiplerimiz sırasıyla, kilit taş sökümü, asfalt altı malzeme serimi ve asfalt dökme işlemlerine aralıksız devam ediyor.

 

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