Beyşehir Gölü ve Milli Parkı, turizmde patlamaya hazırlanıyor

Halim Utlu / Gazeteci

Sınırları içerinde 85 familya, 305 cins, 545 tür, 140 alt tür ve 54 varyete bulunan ve 2017 yılında 500 bin kişinin ziyaret ettiği Konya'ya bağlı Beyşehir Gölü ve Milli Parkı,yeşil ve mavinin buluştuğu adeta bir açık hava müzesi... Beyşehir Gölü Milli Parkı, 868.550 dekarlık alanı ile ülkemizin en büyük 2.inci milli parkı..

Gölde, Ot balığı (Hitit Yağ Balığı), Oxynomacheilus atili, Çöpçü balığı, Dişli Sazancık Balığı, Cüce Siraz Balığı, Adi sazan, Göğce balığı (Kızılkanat), Sudak, Beyşehir Sirazı, Yılan balığı (Cobitis battalgili), Taşısıran (Yılan balığı türü), Kaya balığı, Kababurun balığı gibi balık türleri de bulunuyor.

Göl, deniz seviyesinden ortalama 1.121 metre yüksekte

Milli Parkın ana kaynağı olan Beyşehir Gölü, deniz seviyesinden ortalama 1.121 metre yüksekte, Batı Toros'lar sisteminde KB-GD doğrultulu Beyşehir'in kuzeyinde, Şarkîkaraağaç'ın güneyinde, Sultan Dağları ile Anamas Dağları arasındaki tektonik bir çöküntü alanı içinde yer alıyor.

Barındırdığı yaban hayatı, doğal güzellikleri ve tarihi değerleri ile göllerimiz içerisinde özel bir yeri olan Beyşehir Gölü, 653.000 dekarlık yüzölçümü ile ülkemizin en büyük tatlı su gölü olma özelliğine sahip. Aynı zamanda Türkiye'nin 3. büyük gölü olan Beyşehir Gölü'nün üzerinde, çoğunlukla Bizans Manastırlarının yer aldığı, yaklaşık 33 ada bulunuyor.

Adalar, "İnanç Turizmi" bakımından öne çıkıyor

Bu özellik, adaları "İnanç Turizmi" bakımından öne çıkarırken, diğer yandan da oldukça çekici kılıyor. Özellikle manastır kalıntılarının bulunduğu Kızkalesi Adası, Manastır Adası, Mada Adası, Kuş Kondu Adası,Hacı Akif Adası, Kızıl Ada, Akburun Adası ve Kirse Adası; yerli ve yabancı turistlerin tekne turlarıyla gezip-görmek istedikleri, en ilgi çekici güzergâhlar arasında gösteriliyor.

Beyşehir Gölü Milli Parkı sınırları içinde, 85 familya, 305 cins, 545 tür, 140 alt tür ve 54 varyete bulunuyor. Milli Parkı alanı içinde bulunan 560 taksonun, 88’i endemik. Lübnan sediri, adi ardıç, katran ardıcı, göknar, karaçam, kermes meşesi, dişbudak, ceviz, karadut, erkek eğreltiotu, dağ lalesi, haşhaş, boyacı kökü, adaçayı, kardelen, sıklamen ve sarıkokulu, milli parkta ve yakın çevresinde yayılış gösteren bazı önemli bitki türleri arasında yer alıyor.

Turizm, balıkçılık, tarih, su sporları, kuş gözlemciliği ve mağara gezisi

Beyşehir Gölü’nün çevresi yaklaşık 170 km.Alanın zirvesi (2890 m yüksekliğindeki Dippoyraz Tepesi) her mevsim karlı Anamas Dağları, ziyaretçilere bu coğrafyanın en güzel doğa manzaralarını sunuyor. Milli Park, turizm için oldukça önemli bir bölge..

Yayla turizmi, olta balıkçılığı, tarihi yerleri ziyaret, su sporları, kuş gözlemciliği ve mağara gezisinin yapılabileceği ender bir alan olarak dikkati çekiyor.

Bunun yanı sıra, trekking (Doğa yürüyüşü), hiking (Kırda gezinti), biking (Dağ bisikletiyle gezi) ve piknik alanları, jeep safari güzergâhları, plaj, çadır ve karavanla kamp yapabilme olanakları da bulunuyor. Milli Park için en uygun rekreasyon ve gezi turları, Mayıs-Ekim ayları ağırlıklı olarak düzenleniyor.

Türkiye'nin en büyük 2. milli parkı

Doyumsuz bir gün batımının yaşandığı Beyşehir Gölü'nde, göl ile ormanın bütünleşmesi ise izleyenlere muhteşem bir seyir sunuyor; "Gün batarken, güneş soyunup mavi gölde yıkanır..." Eğer gün batımını Beyşehir'den izleme şansınız olursa, karşıda Anamas Ormanlarında yangın çıkmış, gölü tutuşturmuş ta, göl yanıyor sanırsınız. Göl'ün suları, kızılın yüzlerce ışıltısıyla rengârenk yanıyor gibi hissedebilirsiniz....

2017 yılında 500 bin kişinin ziyaret ettiği Konya'ya bağlı Beyşehir Gölü ve Milli Parkı, yeşil ve mavinin buluştuğu adeta bir açık hava müzesi... Beyşehir Gölü Milli Parkı, 868.550 dekarlık alanı ile de,ülkemizin en büyük 2.inci milli parkı..Alınan bilgiye göre;

bu yıl Beyşehir Gölü ve Milli Parkı'nın ziyaretçi sayısında oldukça büyük bir artış bekleniyor. Ankara-Konya hızlı treninin de devreye girmesi,Göl ve Milli Parka olan talebi giderek artırıyor.

Doğa Derneği, nesli tehlikedeki balıkları koruma projesi yürütüyor

Diğer yandan Ot balığı (Hitit Yağ Balığı), Oxynomacheilus atili( Türkçe ismi olmayan balık. Beyşehir Gölü, göle akan dereler ve Manavgat Çayı’nda rastlanıyor.Çok küçük bir balık türü), Çöpçü balığı, Dişli Sazancık Balığı,Cüce Siraz Balığı, Adi sazan, Sudak,

Beyşehir Sirazı,Yılan balığı (Cobitis battalgili), Taşısıran (Yılan balığı türü), Kaya balığı, Kababurun balığı, Göğce balığı (Kızılkanat /Dünyada sadece Beyşehir Gölü’nde yaşıyor.1980’li yıllara kadar avlanan türlerden. 1980’li yıllarından sonra nesli tükenmiş.

Çok az rastlanıyor) gibi balık türleri, gölde yaşamını sürdürüyor

Doğa Derneği, Beyşehir Gölü Havzası’nda nesli tehlike altındaki balık türlerini koruma projesi yürütüyor.Alanda bulunan balık türleri, Dünya Koruma Birliği (IUCN) Kırmızı Liste Ölçütlerine göre; 7’si tehlikede (EN), 2’si hassas (VU), 2’si tehlike altına girmeye yakın (NT) ve 1’i için yeterli veri yok (DD) olarak sınıflandırılıyor.

Gölde avlanma yasağı,15 Mart-15 Haziran arasında

Bunların içerisinde bazı türler, kayık,motor ve olta ile avlanabiliyor. Beyşehir Gölü'nde, Beyşehir Su Ürünleri Kooperatifi de mevcut ve aktif. Ortakları balıkçılarla, avlanma döneminde avlanma yapıyor. Türkiye’nin en önemli tatlı su balığı üretim merkezlerinden olan Beyşehir Gölü’nde, 15 Mart’ta başlayan avlanma yasağı 15 Haziran tarihine kadar 3 ay boyunca sürüyor. Gölde su ürünlerinin üreme mevsimi olması ve koruma amacıyla, ilgili kanun kapsamında her yıl aynı dönemde uygulanan avlanma yasağı sebebiyle, 15 Mart-15 Haziran 2018 tarihleri arasında, balıkçılar göle açılıp avlanma yapamıyor.

Av yasağı döneminde kayık veya motor sahipleri,ya bölgeye gelen yerli ve yabancı turistleri gezdiriyor veya yeni av dönemi için ağ tamiri,motor bakımı ve boyama işleriyle uğraşıyor.

Beyşehir Su Ürünleri Kooperatifi Başkanlığını Hasan Kurt yürütüyor

Avlanma yasağının başladığı dönemde, Beyşehir Kaymakamlığı başkanlığında, Beyşehir Belediyesi, Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Beyşehir Su Ürünleri Kooperatifi'nin katılımıyla, toplantı yapılarak, bir dizi kararlar alınıyor.

Karara göre, su ürünleri av dönemine ait tebliğler uyarınca, belirtilen tarihler arasında Beyşehir Gölü’nde, her türlü istihsal vasıtası ile su ürünleri avcılığının yasak olduğu ilan edilerek, balıkçılardan av yasağına uymaları isteniyor.Uymayanlar hakkında yasal işlem yapılıyor.Beyşehir Su Ürünleri Kooperatifi Başkanlığını Hasan Kurt yürütüyor.