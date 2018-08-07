  • BIST 95.283
  • Altın 204,763
  • Dolar 5,2432
  • Euro 6,0801
  • Ankara 27 °C
  • İstanbul 30 °C
  • İzmir 30 °C

Beytepe Parkı, 7 Eylül’de açılacak

»
Beytepe Parkı, 7 Eylül’de açılacak
Bu yıl içinde çok sayıda yeni park açmaya hazırlanan Çankaya Belediyesi, ilk olarak Eylül ayının 7’sinde Beytepe Parkı’nı halkın hizmetine sunuyor.

Orhan Veli Kanık, Ali Kızıltuğ, Münir Özkul gibi toplumsal değerlerin isimlerinin de verildiği ondan fazla parkı bu yıl içinde açarak hizmete sunacak olan Çankaya Belediyesi, çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Birer birer tamamlanan parklardan ilk olarak Beytepe Parkı açılacak.

2 BİN 348 METREKARE ALANA SAHİP

Beytepe Mahallesi 1790 ile 1803 sokakların kesişiminde yer alan Beytepe Parkı herkese hitap edecek özelliklerle donatıldı. Park, 1200 metrekaresi yeşil alan olan ve yüzlerce çiçekle süslenen park, sentetik çimden oluşan 342 metrekarelik koşu yolu, 420 metrekarelik basketbol sahası, sert zemin döşemeden oluşan 276 metrekarelik yürüyüş yolu ve çocuklar için oyun alanına sahip. Toplam alanı 2 bin 348 metrekare olan Beytepe Parkı, vatandaşların dinlenmeleri için pergola ve ahşap banklarla da donatıldı.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • İşçi Blokları Mahallesi'nin sokaklarında asfalt çalışması başladı02 Ağustos 2018 Perşembe 11:33
  • Çankaya Belediyesi Zabıta ekipleri, seyyar satıcılara müdahale etti02 Ağustos 2018 Perşembe 11:31
  • Çankaya Belediyesi, Hilal Mahallesi’ne inşa edilen parkta çalışmalar hızla ilerliyor01 Ağustos 2018 Çarşamba 12:16
  • Çankaya Belediyesi ekipleri bayram temizliğine erken başladı01 Ağustos 2018 Çarşamba 12:13
  • Çankaya Belediyesi İlaçlama Ekipleri köylerde ilaçlama çalışması gerçekleştirdi31 Temmuz 2018 Salı 11:46
  • Çankaya Yıldız bölgesi yeni tesisleriyle göz dolduruyor31 Temmuz 2018 Salı 11:44
  • Çankaya Belediyesi’nin açık hava sinema etkinliği, sürpriz bir evlilik teklifine şahit oldu30 Temmuz 2018 Pazartesi 10:49
  • Çankaya Belediyesi, Kars’tan Edirne’ye, Siirt’ten Çorum’a birçok kente 20 bini aşkın kitap gönderdi30 Temmuz 2018 Pazartesi 10:47
  • “Çankaya’nın Filizleri” projesine su olmak ister misiniz?27 Temmuz 2018 Cuma 11:50
  • Braille Alfabesi Kursu, Bayraktar Çankaya Evi’nde başladı27 Temmuz 2018 Cuma 11:48
    • FOTO GALERİ
    • Reuben Wu Drone Çekimleri
    • Gizli Yetenekli Ünlü Ressamlar
    • Benim küçük köpeğim
    VİDEO GALERİ
    • Cennet'in Gözyaşları 24. Bölüm fragmanı
    • Aşk ve Mavi 57. Bölüm fragmanı
    • Sen Anlat Karadeniz 8. Bölüm fragmanı
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim