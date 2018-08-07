Beytepe Parkı, 7 Eylül’de açılacak

Bu yıl içinde çok sayıda yeni park açmaya hazırlanan Çankaya Belediyesi, ilk olarak Eylül ayının 7’sinde Beytepe Parkı’nı halkın hizmetine sunuyor.

Orhan Veli Kanık, Ali Kızıltuğ, Münir Özkul gibi toplumsal değerlerin isimlerinin de verildiği ondan fazla parkı bu yıl içinde açarak hizmete sunacak olan Çankaya Belediyesi, çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Birer birer tamamlanan parklardan ilk olarak Beytepe Parkı açılacak.

2 BİN 348 METREKARE ALANA SAHİP

Beytepe Mahallesi 1790 ile 1803 sokakların kesişiminde yer alan Beytepe Parkı herkese hitap edecek özelliklerle donatıldı. Park, 1200 metrekaresi yeşil alan olan ve yüzlerce çiçekle süslenen park, sentetik çimden oluşan 342 metrekarelik koşu yolu, 420 metrekarelik basketbol sahası, sert zemin döşemeden oluşan 276 metrekarelik yürüyüş yolu ve çocuklar için oyun alanına sahip. Toplam alanı 2 bin 348 metrekare olan Beytepe Parkı, vatandaşların dinlenmeleri için pergola ve ahşap banklarla da donatıldı.