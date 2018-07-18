Çankaya Belediyesinin 2018 yatırım programı kapsamında açılışını gerçekleştireceği Beytepe Parkı’nda çalışmalar sona geldi.

Çankaya Belediyesi yeni parklarının yapımını hızla sürdürüyor. Bu yıl içinde açılışını yaptığı Zafer Park’ın yanı sıra 10 parkı daha hizmete sunacak Çankaya Belediyesi, Beytepe Parkı ismini verdiği yeni parkın yapımında sona yaklaştı.

Yıl içinde açacağı yeni parklarını birer birer halkın hizmetine sunmaya hazırlanan Çankaya Belediyesi, Beytepe Parkı’nın yapımını tamamlamak üzere. Kısa süre sonra açılışını yaparak halkın hizmetine sunacağı Beytepe Parkı’nın yanı sıra Orhan Veli Kanık, Ali Kızıltuğ, Münir Özkul gibi toplumsal değerlerin isimlerinin de verildiği parklar bu yıl içinde vatandaşların kullanımına açılacak.

2 BİN 348 METREKARE ALANA SAHİP

Beytepe Mahallesi 1790 ile 1803 sokakların kesişiminde yer alan Beytepe Parkı, herkese hitap edecek özelliklerle donatıldı. 1200 metrekaresi yeşil alan olan ve yüzlerce çiçekle süslenen park, koşu yolu, basketbol sahası, yürüyüş yolu ve çocuklar için oyun alanının yanı sıra pergola ve ahşap banklarla vatandaşların dinlenme alanları oluşturuldu.