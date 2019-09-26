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BAE’nin ilk astronotu Uluslararası Uzay İstasyonu’na ulaştı
Birleşik Arap Emirlikleri’nin ilk astronotu Hazzaa Al Mansouri ve ona eşlik eden Rus kozmonot Oleg Skripochka ve NASA astronotu Jessica Meir, altı saatlik bir yolculuktan sonra Uluslararası Uzay İstasyonu’na ulaştı.
Bilim Teknoloji 26.09.2019, 13:10 26.09.2019, 17:19
Birleşik Arap Emirlikleri’nin ilk astronotu Hazzaa Al Mansouri ve ona eşlik eden Rus kozmonot Oleg Skripochka ve NASA astronotu Jessica Meir, altı saatlik bir yolculuktan sonra Uluslararası Uzay İstasyonu’na ulaştı.
Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Twitter hesabından ekibin istasyona giriş anına dair video paylaştı.
(İHA)
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