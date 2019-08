Bilişim teknolojileri Bursa'da masaya yatırıldı

Bilişim teknolojilerine ilişkin güncel bilgilerin, gelecek vizyonlarının, deneyimlerin ve çözümlerin konuşulduğu BTvizyon Bursa Teknoloji Platformu’nda konuşmacı olarak yer alan CLPA (CC-Link Partner Association) Türkiye Müdürü Tolga Bizel, IIoT tabanlı akıllı fabrikaların inşası için harcanan zamanı azaltmak ve verimliliği arttırmak konusunda iddialı olan CC-Link IE TSN teknolojisine dikkat çekti. Tüketicilerin kişiselleşmiş ürün taleplerine cevap verebilmek için fabrikaların en kısa sürede dijital dönüşümlerini başlatmaları gerektiğini ifade eden Tolga Bizel, CC-Link IE TSN’nin zaman paylaşımı metoduyla farklı protokolleri birleştiren standart Ethernet’in geliştirilmiş versiyonu olan Zaman Duyarlı Ağ (TSN) teknolojisinden yararlanan dünyanın ilk endüstriyel açık ağı olduğunu aktardı. Aynı zamanda dijital üretimin başrol oyuncusu robotlarla ilgili güncel gelişmelere de ışık tuttu.

Yeni nesil iletişim ve kontrol teknolojisi CC-Link’i (Control&Communication Link) dünya genelinde yaygınlaştırmayı hedefleyen bir açık ağ destekleme kuruluşu olan CLPA (CC-Link Partner Association), 22 Ağustos tarihinde Sheraton Bursa Hotel’de gerçekleşen BTvizyon Bursa Teknoloji Platformu’na sponsor oldu. Bilişim teknolojilerine ilişkin güncel bilgilerin, gelecek vizyonlarının, deneyimlerin ve çözümlerin konuşulduğu etkinlikte ’’Dijital Fabrikalarda Endüstriyel Haberleşme’’ başlıklı sunumuyla konuşmacı olarak yer alan CLPA Türkiye Müdürü Tolga Bizel, günümüz tüketicilerinin kişiselleşmiş ürün taleplerine cevap verebilmek için fabrikaların en kısa sürede dijital dönüşümlerini başlatmaları gerektiğine dikkat çekti.

IIOT TABANLI AKILLI FABRİKALAR

Sanayi 4.0 sürecinde Türkiye’nin robotlu otomasyon sektöründe potansiyelinin çok yüksek olduğunun altını çizen Tolga Bizel, makinelerin birbiriyle iletişim kurabildiği akıllı fabrikalarda iletişim verilerinin güvenilir bir şekilde yönetilmesinin önemine dikkat çekti. Endüstriyel Nesnelerin İnterneti (IIoT) sistemlerinin son yıllarda uygulama aşamasına gelmesiyle birlikte genel amaçlı ethernet iletişimi sağlayan farklı cihazların kullanımı konusunda artan bir talep olduğunu belirten Bizel, yüksek fonksiyonlu hareket kontrolü ekipmanları ile farklı türlerdeki ekipmanlara ilişkin protokol uygulaması taleplerinde de artış yaşandığını ifade etti. Bu talepleri karşılamak amacıyla yeni bir endüstriyel haberleşme ve iletişim platformu olan “CC-Link IE TSN”nin geliştirildiğini söyleyen Bizel, yeni teknolojinin mevcut CC-Link IE’nin performansını ve fonksiyonlarını önemli ölçüde iyileştiren bir ağ modeli olarak öne çıktığını bildirdi. CC-Link IE TSN’nin “Zaman Duyarlı Ağ” (TSN: Time Sensitive Network) teknolojisi ile desteklendiğini belirten Bizel, bu yeni uygulamanın IIoT tabanlı akıllı fabrikaların inşası için harcanan zamanı azaltmak ve verimliliği arttırmak konusunda iddialı olduğunu vurguladı.

GÜVENİLİR ŞEKİLDE YÖNETİLMELİ

Dünya ekonomisi üzerinde söz sahibi olan güçlerin gelecek vizyonlarına bakıldığında; bilim ve teknolojiye hakim, yeni teknolojiler üretebilen ve bilinçli kullanabilen, teknolojik gelişmeleri toplumsal ve ekonomik faydaya dönüştürme yeteneği kazanmış bir yapının var olduğunu belirten Bizel, dolayısıyla yatırımların da ağırlıklı olarak robotlar, makinalar ve tüm bu sistemler arasında kesintisiz haberleşme sağlayan açık ağlar üzerine olacağını ifade etti. Geleceğin haberleşme üzerine kurulacağı gerçeğinden hareketle Sanayi 4.0'ın gereklerini hayata geçirmek için fabrikalarda robotlar dahil tüm makine ve sistemlerin birbiriyle haberleşmesinin önemini vurgulayan Bizel, şu bilgileri aktardı;

“Sanayi 4.0 sürecindeki en önemli unsurlardan birinin büyük verinin toplanması, paylaşılması ve işlenmesi olduğunu söylemek mümkün. Makinelerin birbiriyle iletişim kurabildiği akıllı fabrikalarda, iletişim verilerinin güvenilir bir şekilde yönetilmesi son derece önemli. Dijital fabrikalarda pek çok veri, çok sayıda cihaz tarafından gerçek zamanlı olarak oluşturularak süreçlerin şeffaf bir şekilde görüntülenmesine olanak sağlıyor. Bu sürecin başarısında bant genişliği büyük önem taşıyor ve bu noktada devreye CC-Link IE giriyor. CC‑Link uyumlu ürün üreticileri ve CC‑Link teknolojisi kullanıcılarından oluşan CLPA’nın dünya genelinde yaygınlaştırmaya çalıştığı CC-Link IE, şu anda fiilen en büyük bant genişliğine sahip ve gigabit hızlarında çalışan tek açık endüstriyel ethernet ağı olarak öne çıkıyor. Genel olarak saniyede 100 megabit ile haberleşebilen endüstriyel haberleşme sistemlerinden 10 kata kadar daha hızlı olan CC-Link IE, saniyede bir gigabit ile haberleşme imkanı sunuyor. Dolayısıyla bu teknoloji, şimdi ve gelecekte Sanayi 4.0’ın ihtiyaçlarını karşılaması için büyük potansiyele sahip.”

UYGULAMANIN FONKSİYON VE KAPSAMI

CC-Link IE’nin ilk 1Gbps Ethernet tabanlı açık endüstriyel ağ olarak 2007 yılında hayata geçirildiğini söyleyen Tolga Bizel; “CC-Link IE genel giriş/çıkış kontrolü olarak başladıktan sonra CC-Link IE TSN ile birlikte hareket ve emniyet kontrolü de eklenerek uygulamanın fonksiyon ve kapsamı genişletildi. Zaman paylaşımı metoduyla farklı protokolleri birleştiren standart Ethernet’in geliştirilmiş versiyonu olan Zaman Duyarlı Ağ (TSN) teknolojisinden yararlanan dünyanın ilk endüstriyel açık ağı olan CC-Link IE TSN, üst düzey IT sistemiyle entegre edildiğinde ve diğer açık ağlarla birleştirildiğinde dahi üretim iletişimi katmanında gerçek zamanlı iletişim sağlayan TSN teknolojisini destekliyor. Makine kontrolü ve bilgi iletişimlerinin tek bir Ethernet kablosunda entegrasyonuna imkan tanıyan TSN teknolojisi, standart Ethernet cihazlarıyla esnek sistem konfigürasyonunun gerçekleştirilmesini sağlıyor. TSN gerçek zamanlı kontrol gerektiren kontrol iletişiminde deterministik mesajlaşma sağlarken, genel Ethernet ile bilgi iletişimini gerçekleştirerek büyük çaplı endüstriyel ağ sistemlerini hayata geçiriyor. Genel üretim sisteminin kontrolünü etkilemeden IT sistemiyle iletişime imkan tanıyan TSN, bir üst katmandaki IT sistemiyle sorunsuz iletişim sağlayarak IIoT sistemi ve Edgecross ile işbirliği yapan bir uç nokta bilişim sisteminin kurulmasını destekliyor” diyerek sözlerini tamamlandı.