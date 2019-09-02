Genç mucitlerin projeleri beğeni topladı

ERZURUM (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında, Deneyap Teknoloji Atölyesi'nin kurulduğu 12 şehirden biri olan Erzurum'da, geleceğin mucitlerinin yaptığı projeler ziyaretçilerden ilgi gördü.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, TÜBİTAK ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfının (T3 Vakfı) ortak çalışması sonucu kurulan ve Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Palandöken Gençlik Merkezi'nde hizmet veren Deneyap Teknoloji Atölyesi'nde ilk ders dönemi sona erdi.

Öğrencilerin 16 Temmuz'da ders başı yaptığı Deneyap Teknoloji Atölyesi'de, tasarım üretim, robotik kodlama, elektronik programlama, yazılım teknolojileri, siber güvenlik, enerji teknolojileri, havacılık ve uzay, nanoteknoloji ve yapay zeka gibi alanlarda eğitim veriliyor.

ilk dönemin sona erdiği Deneyap Teknoloji Atölyesi'nde, 160 öğrencinin dönem boyunca ürettiği 100 farklı çalışma ve tasarımlendi.

Genç mucitlerin hazırladığı birbirinden ilginç çalışmalara ziyaretçiler de yoğun ilgi gösterdi.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, gazetecilere yaptığı açıklamada, Erzurum'daki Deneyap Teknoloji Atölyesi'nde 160 öğrencinin eğitim aldığını belirtti.

Kentteki 100 ortaokul ve 60 lise olmak üzere 160 öğrencinin 36 ay boyunca atölyede eğitim alacağını belirten Taşkesenligil, "Atölyelerde, çocuklara elektronik programlamadan kodlamaya, robotikten üretim tasarıma, siber teknolojilerden yapay zekaya kadar çeşitli alanlarda eğitim veriliyor. 16 Temmuz'da başlayan eğitimin ilk ayağı olan tasarım ve üretim eğitimi proje şenliği ile son buldu. Gençler tasarlayıp ürettikleri projeleri sergileyip tanıttı. Etkinlikte 160 öğrencinin ürettiği 100 proje sergilendi." ifadesini kullandı.