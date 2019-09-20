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Nesnelerin internetiyle iş kazalarını önleyen sistem TEKNOFEST'te

- Yıldız Teknopark bünyesinde iş sağlığı ve güvenliği alanında dijital çözümler geliştiren Deviceye firması, nesnelerin internetini kullanarak geliştirdiği giyilebilir teknolojileri TEKNOFEST İstanbul'da tanıttı - Deviceye Kurucusu Eren Mert: - "Geliştirdiğimiz giyilebilir teknolojilerle, personelleri tehlikeli ortamlarda otomatik olarak takip edebiliyor ve iş kazalarının önlenmesi amacıyla uyarıda bulunabiliyoruz. Gaz ve sıcaklık sensörleri aracılığıyla anlık veri alarak çalışma ortamındaki koşullar tehlikeli hale geldiğinde anında uyarı veriyor ve gerektiğinde anlık lokasyon takibiyle müdahaleyi kolaylaştırıyoruz" - "Nesnelerin internetini kullanarak geliştirdiğimiz dijital iş güvenliği çözümlerinde öncelikli olarak iş kazalarının çok yaşandığı sektörleri hedefliyoruz"

Bilim Teknoloji 20.09.2019, 12:01
Nesnelerin internetiyle iş kazalarını önleyen sistem TEKNOFEST'te
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İSTANBUL (AA) - TOLGA YANIK - İş sağlığı ve güvenliği alanında dijital çözümler geliştiren Deviceye firması, nesnelerin internetini kullanarak geliştirdiği sistemi Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST İstanbul) sergiledi.

Yıldız Teknopark bünyesinde faaliyet gösteren Deviceye şirketi, nesnelerin interneti teknolojisini kullanarak geliştirdiği giyilebilir teknoloji ürünleriyle iş kazalarını önlemeyi ve iş verimliliğini artırmayı amaçlıyor.

TEKNOFEST İstanbul'da ürünlerini tanıtan şirket, hizmet talep eden kurum ve kuruluşların saha şartlarına yönelik özelleştirilmiş yüksek teknolojili dijital iş sağlığı ve güvenliği çözümleri üretiyor.

- "İş verimliliği artacak, iş kazaları önlenecek"

Deviceye Kurucusu Eren Mert, AA muhabirine yaptığı açıklamada, firmanın Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın tekno girişim desteğiyle kurulduğunu belirterek, Yıldız Teknopark bünyesinde nesnelerin interneti alanında çalışmalar yaptıklarını kaydetti.

İş sağlığı ve güvenliği alanında nesnelerin interneti teknolojisini kullanarak dijital çözümler geliştirdiklerini anlatan Mert, hedeflerinin iş verimliliğini artırmak ve iş kazalarını önlemek olduğunu söyledi.

Mert, geliştirdikleri sistemlerin farklı fabrika ve saha tiplerinde çalışması için baret, yelek, kemer gibi kişilerin donanımlarına yerleştirilebilen cihazlardan oluştuğuna dikkati çekerek, "Geliştirdiğimiz giyilebilir teknolojilerle, personelleri tehlikeli ortamlarda otomatik olarak takip edebiliyor ve iş kazalarının önlenmesi amacıyla uyarıda bulunabiliyoruz. Kişileri aktif olarak çalışma alanında hassas bir şekilde takip edebiliyor ve hangi bölgede olduklarını bilebiliyoruz." ifadelerini kullandı.

- "İş kazalarının çok yaşandığı sektörler odak noktamız"

Giyilebilir teknoloji ürünlerinin üzerinde bulunan gaz ve sıcaklık sensörleri aracılığıyla anlık veri alarak çalışma ortamındaki koşullar tehlikeli hale geldiğinde anında uyarı verdiklerini aktaran Mert, kişinin anlık lokasyonunu takip edebildiklerini bu durumun da gerektiğinde müdahaleyi kolaylaştırdığını dile getirdi.

Nesnelerin internetini kullanarak geliştirdikleri dijital iş güvenliği çözümlerinde öncelikli olarak iş kazalarının çok yaşandığı sektörleri hedeflediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Çok farklı alanlarda hizmet verme imkanımız var fakat madenler, üretim alanları, fabrikalar, metal, otomotiv, kimya, gaz sektörleri gibi sektörler iş güvenliğinin üst seviyede olması gereken sektörler olduğu için öncelikli alanlarımız. Geçen yılın ortasında sistemimizi ürünleştirdik ve firmalara hizmet vermeye başladık.

Gıda, beyaz eşya, kimya alanındaki firmalarda aktif çalışan sistemlerimiz var. Bir taraftan dijital iş güvenliği hizmeti verdiğimiz firmaların sayısını artırırken, diğer yandan da yeni özellikler ekleyerek sistemimizi geliştiriyoruz."

#deviceye #Eren Mert #giyilebilir teknoloji #Nesnelerin İnterneti
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