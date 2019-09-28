Sakarya'da

SAKARYA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Türkiye'deki seçimlerin elektronik ortamda yapılması önerisiyle ilgili, "Acaba Türkiye'de böyle bir çalışma yapılabilir mi diye kafa yormak, buradaki herkesin boynunun borcu olsa gerek. Bu geldiğimiz çağda dünyada örnekleri var az çok, Türkiye'de neden olmasın?" dedi.

Yavuz, Sakarya Bilişim Sektörü Derneğinin (SABİDER) Bilişim Sektörü Dernekleri Federasyonu (TÜBİFED) ile Sakarya Ticaret ve Sanayi Odasının (SATSO) desteğiyle bir otelde düzenlediği Bilişim Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, bu sektörü çok yakından ilgilendiren birkaç çalışmaya imza attıklarını söyledi.

Geçen dönemde Türkiye'de ilk kez elektronik temayül yoklamasını gerçekleştirdiklerini anımsatan Yavuz, "Dedik ki, 'O klasik süreç ve yöntemlerden çıkaralım, bunu teknolojiyle buluşturalım, bir yazılımla bu işi çok daha pratik hale dönüştürelim'. Yaptık da bunu. Hep eleştiri konusu olurdu. Denirdi ki 'Yapıyorsunuz Allah bilir sayıyor musunuz, saymıyor musunuz, kim sayıyor, kim saymıyor, dışarıya sızıyor, sızmıyor'. Tüm bu dedikoduları ortadan kaldırdık. Saat 16.00'da sandıkları kapattık, tam 16.15'te sayın Cumhurbaşkanımızın önüne o sonuçları düşürmeyi sağladık çünkü belki de bu elektronik temayül yoklamasından sonra normal seçimlerin elektronik ortamda yapılıp yapılamayacağını Türkiye tartışacak, bence tartışsın. Madem böyle bir zirvedeyiz, bu işin içerisindeki aktörler buna kafa yorsun." diye konuştu.

- "6 ton kağıt israfının önüne geçtik"

Yavuz, geçen hafta bir üniversiteden gelen kişilerin kendisine Türkiye'deki seçimlerin elektronik ortamda yapılması önerisinde bulunduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Çok hoşuma gitti, buna kafa yormamız gerekiyor çünkü İstanbul seçim iptalinde de gördük. Yani çok sansasyonel işler olabiliyor, çok dedikodulara sebebiyet verilebiliyor, seçim yolsuzlukları anlamında bir sürü şeylerden bahsedebiliyoruz ki bu anlamda soruşturma da açıldı. Daha doğrusu 41 kişi hakkında dava açıldı. Belki de çok daha fazlasıyla ilgili dava açılacak. Cezaevlerinde bulunanların da oy vermesi, onun zorlukları var. Tüm bunları düşündüğümüzde, acaba Türkiye'de böyle bir çalışma yapılabilir mi diye kafa yormak, buradaki herkesin boynunun borcu olsa gerek. Bu geldiğimiz çağda dünyada örnekleri var az çok, Türkiye'de neden olmasın?"

31 Mart'tan önce salt elektronik oylamayla 3 ton kağıt israfının önüne geçtiklerini aktaran Yavuz, yeni bir yazılımla bütün müracaatları elektronik ortamda alıp, tasnif ettiklerini, böylece de 3 ton kağıt israfını önlediklerini ve toplamda 6 ton kağıt israfının önüne geçtiklerini söyledi.

TÜBİFED Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Anlaş da amaçlarının yasa yapıcı kurumlarla sektörü buluşturmak, arada köprü kurmak, bu köprüyle bilişim sektöründe nitelikli iş gücü sağlamak, bunları sertifikasyonlarla nitelikli hale getirip KOBİ'lere yol gösterici çalışmalar yapılmasını desteklemek olduğunu söyledi.

Sektörün maalesef hala bir odasının olmadığını vurgulayan Anlaş, "Bizim yasal düzenlemelerle Avrupa'daki, Amerika'daki çerçeveye benzer çerçeveyle oturtulmuş bir sürece ihtiyacımız var." dedi.

- "10 milyar dolar ihracat yapmak istiyoruz"

SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ da Sakarya'nın hem zirai hem de sınai anlamda ciddi katma değer yaratan, üreten bir şehir olduğunu, hizmet sektörünün devamlı hizmet ürettiğini, turizm sektörünün her geçen gün geliştiğini kaydetti.

Büyümenin sebebinin tamamen üretimin Sakarya'da gerçekleşmesinden kaynaklandığını ifade eden Altuğ, "Bunun faydalarını görüyoruz. Sakarya, 2018 yılı itibarıyla 5,6 milyar dolar ihracat, 3,2 milyar dolar da ithalat yapmış bir şehir. Dış ticaret oranı 10 milyar dolar civarında. Bu ihracat rakamlarıyla Türkiye'de 7'nci sıradayız. Hedeflerimiz var. 5,6 milyar dolarlık ihracatı yaklaşık 400 ihracatçıyla yapıyoruz. Hedefimiz 2023 yılına kadar bu ihracatçı sayısını minimum bin civarına getirmek ve 10 milyar dolar civarında yalnızca ihracat yapmak." diye konuştu.

Sektör temsilcilerinin bir araya geldiği zirve bugün sona erecek.



