Siemens, ileri teknolojileriyle ISK-SODEX'te
Siemens, ISK-SODEX Fuarı’nda sektöre yön veren teknolojilerini sergiledi.
İSTANBUL (AA) - Siemens, ISK-SODEX Fuarı’nda sektöre yön veren teknolojilerini sergiledi.
Siemens'ten yapılan açıklamaya göre, şirket, 2-5 Ekim tarihleri arasında İstanbul Tüyap Fuar Merkezi’nde düzenlenen ISK-SODEX 2019’da iklimlendirme sektörüne yön veren ileri teknolojiye sahip ürün ve çözümleriyle yer aldı.
Her yıl iklimlendirme sektörünü buluşturan ve bu yıl 14’üncü kez düzenlenen Uluslararası ISK-SODEX 2019’da Siemens, suyun ve havanın gücünü kontrol altına alan SINAMICS G120X frekans konvertörü ile yerini aldı.
SINAMICS G120X serisi, altyapı uygulamalarında ihtiyaç duyulan tüm hizmetleri eksiksiz şekilde yerine getirmek için tasarlandı.
Ürün, suyun ve havanın kontrol edilmesini, sınırlanmasını, her zaman kontrollü bir şekilde ayrıştırılmasını, işlenmesini ve taşınmasını sağlıyor. Siemens SINAMICS G120X, doğanın gücünü herkese faydalı olacak şekilde kontrol altına almak için tüm ihtiyaçları karşılıyor.
Ayrıca fuar kapsamında düzenlenen "Fan & Pompa Uygulamaları için Frekans Konvertörleri" panelinde Siemens Dijital Endüstriler Bölümü Hareket Kontrol Sistemleri Pazarlama ve Ürün Yöneticisi Mehmet Yılmaz, katılımcılarla sektörün önemli gündem maddelerini paylaştı.
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