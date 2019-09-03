Türk savunma sanayisinden Londra'da tanıtım atağı

İSTANBUL (AA) - Türkiye’nin en büyük sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul, aralarında ASELSAN, HAVELSAN, ROKETSAN gibi Türkiye’nin dev savunma sanayi firmalarının yer aldığı 21 üyesiyle birlikte "DSEI 2019, Uluslararası Savunma ve Güvenlik Ekipmanları Fuarı"na katılacak.

SAHA İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, 10-13 Eylül 2019'da Londra’da ExCeL London Fuar Merkezi’nde düzenlenecek fuarda, Savunma Sanayi Başkanlığı ile birlikte Türkiye’den 21’i SAHA İstanbul üyesi olan 47 katılımcı yer alacak.

Türkiye’nin en büyük, Avrupa Havacılık ve Uzay Kümeleri Birliği’ne üye 2’nci en büyük sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul, iki yılda bir gerçekleştirilen DSEI (Defence and Security Equipment International / Uluslararası Savunma ve Güvenlik Ekipmanları) Fuarı'nda, Türk savunma sanayisinin potansiyelini uluslararası etkin bir platformda anlatacak, kümelenmenin ve firmaların tanıtımını yapacak.

- "Türkiye'nin savunma potansiyelini anlatacağız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen SAHA İstanbul Genel Sekreteri İlhami Keleş, uluslararası networklerin kurulması için Türk firma yetkilileriyle yabancı savunma sanayi temsilcileri arasında B2B görüşmeleri organize edeceklerini belirtti.

SAHA İstanbul olarak bu yıl yurt dışı tanıtım çalışmalarına ağırlık verdiklerini ve DSEI 2019'un katılmayı planladıkları etkin platformlardan biri olduğunu ifade eden Keleş, şunları kaydetti:

"İngiltere, dünyada savunma sanayi ihracatçı ülkeleri arasında ilk sıralarda yer alıyor. 21 üyemizle birlikte DSEI 2019’de olacağız ve Türkiye’nin savunma sanayi potansiyelini dünyanın farklı ülkelerinden gelen ziyaretçilere anlatacağız. Katılımcılar arasında Türkiye’nin gururu üyelerimiz ASELSAN, HAVELSAN, ROKETSAN gibi büyük firmaların yanı sıra farklı büyüklüklerde, savunma, havacılık ve güvenlik konusunda çeşitli alanda üretim yapan üyelerimiz de yer alacak. Hep birlikte Türk savunma sanayisini temsil edeceğiz."

Bu yıl ana teması yeni teknolojiler, sektörler arası iş birliği ve uluslararası iş birlikleri olacak DSEI 2019’a Savunma Sanayi Başkanlığı da katılıyor. Ziyaretçilerin son dönemde tüm dünyanın gündeminde olan yapay zeka, otonom sistemler, robot bilimi ve büyük veri konularında en güncel bilgilere ulaşabileceği ve gelişmelere tanık olacağı fuar, farklı ülkelerin hükümet temsilcilerini, silahlı kuvvetlerini, uluslararası ana yüklenici ve tedarikçi firmaların temsilcilerini ve tüm dünyadan savunma, havacılık ve güvenlik sektörü profesyonellerini bir araya getirecek.

Dünyada bu alanda geliştirilmiş pek çok yeni ürün ve sistem de ilk kez DSEI 2019’da tanıtılacak.

Savunma ve havacılık sanayisine yönelik en son ekipman ve sistemlerin sergileneceği fuar, uluslararası iş birlikleri için de fırsatlar sunuyor.

DSEI 2019’a Türkiye’den; Savunma Sanayi Başkanlığı (SSB), SAHA İstanbul, Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği (SSI) ve TÜBİTAK Bilgem’in yanı sıra Artron, ASELSAN, Aselsan Sivas, Asfat, Ata Silah San. A.Ş., Ayesaş, Desan Shipyard, Femsan Electric Motors, FNSS, Garanti Giyim, Ges Engineering, Gökser, HAVELSAN, Kolt, Menatek, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK), MSI, Norm Technologies, Nurol Makina, Nurol Teknoloji, Ortem, Otokar, Oztek, Papilon, Profen, Repkon, ROKETSAN, Samsun Yurt Savunma, STM, Stoeger Silah Sanayi, Suprobox, TAIS Shipyards, Tekcan (Aksa Run Flat), Timsan, TISAŞ Trabzon Silah Sanayi A.Ş., Transvaro, TTAF Defence, Turac, Turmaks, Vestel Savunma, Volt Defence, Yakupoglu ve Zed firmaları katılacak.