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Türkiye’nin ilk yerli inovatif finansman sistemi TEKNOFEST’te

Buluşların yarıştığı TEKNOFEST’te, yerli finansman modelinin gelişmesine öncülük eden Eminevim, Türkiye’nin milli teknoloji hamlesine inovatif sistemiyle destek verdi.

Bilim Teknoloji 18.09.2019, 11:20 18.09.2019, 11:34
Türkiye’nin ilk yerli inovatif finansman sistemi TEKNOFEST’te
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Buluşların yarıştığı TEKNOFEST’te, yerli finansman modelinin gelişmesine öncülük eden Eminevim, Türkiye’nin milli teknoloji hamlesine inovatif sistemiyle destek verdi.

İstanbul’da bu yıl ikincisi düzenlenen ve dünyanın en kapsamlı festivallerinden olan TEKNOFEST, yerli ve milli teknolojileri bir araya getirdi. Düzenlenen festivalde yerli ve inovatif bir finansman modelinin gelişmesine öncülük eden Eminevim de yerini aldı. İnovasyonların yarıştığı festivalde katılımcıların yeni buluşlarının yer aldığı ve katılımcıların izleyebileceği özel olarak hazırlanan dev bir alan oluşturan Eminevim, kaşifleri bir çatı altında buluşturdu. İstanbul Atatürk Havalimanı’nda kapılarını ziyaretçilerine açan festivalin en büyük destekçilerinden olan Eminevim’in inovasyonu ve teknolojiyi her anlamda desteklemeye devam edeceğini belirten Emin Grup Yönetim Kurulu Başkanı Emin Üstün, inovasyona dayalı üretimin kalkınmada önemli rol oynadığına değinerek milli teknoloji hamlesi kapsamında gerçekleştirilen TEKNOFEST’e katkıda bulunmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

MİLLİ TEKNOLOJİ HAMLESİNE BİR KATKI

TEKNOFEST’in kısa zamanda dünyanın en dikkat çeken etkinliklerinden biri haline geldiğini belirten Emin Üstün, birbirinden farklı teknolojilerin bir arada olduğu bu büyük organizasyonda Eminevim’in inovatif bir model olarak geliştirdiği faizsiz Elbirliği Sistemi ile etkinlikte, inovasyon çalışmalarına destek vermek istediklerini ifade etti. Üstün şöyle konuştu:

“Temelinde inovasyonun olduğu ve ilk defa bizimle birlikte uygulanan Elbirliği Sistemi, ülkemize kazandırdığımız önemli bir finansman model haline geldi. Geliştirdiğimiz bu modeli birçok sektörde uygulayarak ülkemizin kalkınmasına katkı sunmaya çalışıyoruz. Bu sistemi aynı zamanda enerji, konut, inşaat, otomotiv, tarım ve hayvancılık sektöründe de uygulayarak üreten bir Türkiye için gerekli yatırımlarımızı yapıyoruz. İnovatif bakış açımızla özdeşleşen TEKNOFEST’te de ülkemizden ve dünyanın çeşitli noktalarından gelen ziyaretçilere, yüzlerce farklı alandaki inovasyonların yanında finansta da uygulanabilir, başarılı, yenilikçi girişimlerin var olduğunu göstermek istedik. Bu anlamda festivale destek olmak ve bulunduğumuz sektörde yaptığımız girişimleri göstermek için etkinlikte yerimizi aldık.”

(İHA)

#Eminevim #bilim #teknoloji #etkinlik #türkiye #inovatif finansman sistemi #TEKNOFEST
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