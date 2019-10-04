KONYA (AA) - Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında, Türkiye'de bilimin gelişmesi ve gençlerin teknolojiyle tanışması amacıyla düzenlenen 7. Konya Bilim Festivali başladı.

Konya Büyükşehir Belediyesi ve Valiliğin iş birliğiyle Konya Bilim Merkezi'nde bu yıl "Sen de yapabilirsin" temasıyla düzenlenen festivalin açılışı gerçekleştirildi.

Bilim gösterileri, yarışmalar, simülatörler ve etkinliklere sahne olan festivalde, her yaştan ziyaretçiye yönelik 100'den fazla atölye çalışması yer alıyor. Festival kapsamında, robotik kodlama, borsa, 3 boyutlu yazıcılar, nanoteknoloji, biyoteknoloji, mühendislik ve mimarlık alanlarında eğitimler veriliyor.

Festivalde sergilenen Atak helikopteri ve TB2 SİHA ile Konya Ticaret Odası Karatay Üniversitesi pilotaj bölümünden eğitim uçakları ilgi görüyor. Lazer labirent oyun alanında, lazerlere takılmadan parkuru tamamlayanlara hediyeler veriliyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, festivalin açılışında yaptığı konuşmada, Konya'nın tarım ve sanayinin yanı sıra bilimin de merkezi olduğunu söyledi.

Konya Bilim Merkezi'nde yıl boyunca çeşitli etkinlikler düzenlendiklerini anlatan Altay, şöyle konuştu:

"Festivalde 100 alanda bilimsel etkinlik, yarışma, deneyler ve simülasyonlar mevcut. Bu yıl festival çok daha renkli. Atak helikopter ile TB2 SİHA'mız da burada. Gençlerimize burada teknoloji hamlesi konusunda açılımda bulunuyoruz. Festival, Milli Savunma Bakanlığı, TÜBİTAK, ASELSAN, AFAD, Orman Genel Müdürlüğü, Baykar, MTA ve bilim merkezlerinin katkılarıyla gerçekleştiriliyor. Festivalde 3 gün boyunca uzay ve havacılık, savunma sanayi, robotik ve kodlama, doğa ve tarım konularında katılımcılara önemli etkinlik sunulacak. Sadece Konya'dan değil çevre illerden misafirlerimizi bekliyoruz. Gençlerimize ufuk olacak festival, bu yıl çok daha eğlenceli ve güzel şekilde olacak."

- "En çok da uçaklara ilgi gösteriyorlar"

Karatay Ovakavağı İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Yusuf Özcan ise öğrencilerinin etkinliği sabırsızlıkla beklediğini belirterek, "Her öğrencimizi buraya getirme imkanı bulamadığımız için başarılı olanları getirdik. Yıl boyunca bunu iple çekiyorlar. Burada çocukların ufku genişliyor. Eğitime büyük katkı sağlıyor. En çok da uçaklara ilgi gösteriyorlar. Geçen yıl da getirmiştik. Bir yıl öncesinden ödül koyuyoruz, 'sınıfınızdan ilk 4'e giren öğrencileri götüreceğiz' diyoruz. Motive etmek açısından güzel oluyor." ifadelerini kullandı.

Açılışa Konya Vali Vekili Hasan Karataş, AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, 3. Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Fidan Yüksel, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ile çok sayıda öğrenci ve öğretmen katıldı.

Festival 3 gün boyunca 10.00-18.00 saatlerinde ziyarete açık olacak.