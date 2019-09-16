Elon Musk Kimdir?

28 Haziran 1971 tarihinde Güney Afrika Cumhuriyeti’nde dünyaya gelen Elon Musk, dünyanın en önemli yatırımcı ve girişimcileri arasında yer almaktadır. Güney Afrika Cumhuriyeti, Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı olan Elon Musk; Space X, Tesla Motors, PayPal gibi dünyanın önde gelen firmalarının kurucusudur. Space X şirketinde CEO ve ürün tasarımcısı olarak görev yapan Elon Musk, çarpıcı açıklamaları ve girişimcilik faaliyetleri ile son yıllarda adından çokça söz ettiren isimler arasında yer almaktadır.

Queen’s Üniversitesi’ndeki öğrenimini bıraktıktan sonra sırasıyla; Pennsylvania Üniversitesi Wharton Okulu, Pennsylvania Üniversitesi Bilim ve Sanat Okulunda lisans eğitimini tamamlamıştır. Tüm dünyanın ilgiyle takip ettiği Space X projeleri ve Tesla Motors araçlarının baş mimarı olarak anılmaktadır.

Elon Musk’ın Çocukluğu ve İlk Gençlik Yılları

Elon Musk, 28 Haziran 1978 yılında Güney Afrika’nın Pretoria kentinde, Kanadalı bir anne ve Güney Afrikalı bir banın çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. Daha çocukluk yıllarında kendi kendine yazılım ve kodlama öğrenmiş ve 12 yaşında yazdığı Blastar isimli uzay temalı oyunu 500$’a satarak erken yaşlarda ticari faaliyetlere başlamıştır.

1988 yılında Elon Musk, 17 yaşındayken Güney Afrika’da askerlik görevini yapmamak için ülkeden ayrılmıştır. Daha sonra yaptığı açıklamalarda Güney Afrika ordusunda siyahi insanları bastırmak için görev yapmanın kendisine uygun olmadığını belirtilmiştir.

1992 yılında, Quuen’s Üniversitesi’nde iki yıl eğitim gördükten sonra Kanada’dan ayrılarak, ABD Pennsylvania Üniversitesi’nde fizik ve işletme alanında lisans eğitimi almıştır. İşletme lisans ve fizik yan dal diplomalarını aldıktan sonra, uygulamalı fizik ve malzeme bilimi alanında doktora programına başlamış ancak yarıda bırakmıştır.

Eğitim hayatı boyunca yavaş yavaş girişimciliğe dair fikirleri oluşan Elon Musk, Nikola Tesla, Steve Jobs, Bill Gates , Thomas Edison gibi isimlerden ilham alarak; uzay, yenilebilir enerji ve internet alanında yenilikçi faaliyetler yapmak üzere girişimcilik serüvenine başlamıştır.

Elon Musk Girişimcilik Kariyeri

1995 yılında fizik ve malzeme bilimi alanında doktoraya başlayan Elon Musk, iki gün gibi kısa bir sürenin ardından doktorasını yarım bırakarak kardeşi Kimbal Musk ile birlikte çevrimiçi içerik uygulaması olan Zip2 adlı projeyle girişim faaliyetlerine resmen başlamıştır. Compaq Alta Vista ile 307 milyon dolar nakit 34 milyon dolar hisse ile Zip2’yu satın almıştır.

1999 yılında online finans ve ödeme uygulaması olan X.com’un ortak kurucuları arasında yer almıştır. Oldukça kısa bir süre sonra X.com ile Confinity şirketlerini birleştirerek Paypal’ı kurmuştur. Elektronik ödeme servislerinin geliştirilmesinde ve yaygınlaştırılmasında büyük çabası olan Elon Musk, 2001 yılında PayPal Inc. ile resmi olarak PayPal faaliyetlerine başlamıştır. 2002 yılında eBay tarafından 1.5 milyarlık hisse ile PayPal’ın satışı yapılmıştır.

2002 yılında Elon Musk’ın resmiyette üçüncü şirketi olan Space X kurulmuştur. Şuan için şireketin CEO ve CTO’luk görevlerini üstlenen Elon Musk, uzay çalışmalarıyla son yıllarda dünyada adının duyulmasını sağlamıştır.

Tesla Roadster

İlerleyen yıllarda Tesla Motors bünyesinde kurucu ortaklarından biri ve ürün tasarımı başkanı olarak faaliyetlerine ara vermeden devam etmiştir. Şirket tarafından ilk olarakmodel araç üretilerek 31 ülkede 2500 adetten fazla satış yapılmıştır. İlk elektrikli spor araba olan Roadster’den sonra firma tarafından farklı elektrikli araçlar üretilmiş ve alanında en iyiler arasında yer almıştır.

Amerika Birleşik Devletleri’nin en büyük şirketlerinden biri olan ve enerji alanında faaliyet gösteren SolarCity , Elon Musk’ın en çok hissesinin olduğu ve yönetim kurulu başkanı olduğu şirkettir. Şirket şuan için Birleşik Devletlerin güneş enerjisi sistemleri sağlayıcısı olarak hizmetleri devam etmektedir.

Elon Musk ın kurduğu şirketler ve Yatırım Yaptığı Alanlar

Musk'ın İlk Şirketi, 1995 Yılında Kurduğu Zip2 Corporation

İnternet Üzerinden Ödeme Olanağı Sağlayan PayPal ve X.com Şirketini 1999 Yılında Kurdu.

1998 Yılında, enformasyon teknolojileri şirketi Everdream Corporation'ı kurdu.

Elon Musk serveti ne kadar

Elon mask kurduğu şirketlerde girişimcilik alanında ki göstermiş olduğu başarılar, ona büyük bir servet kazandırdı. 2019 verilerine göre 20,2 milyar USD olduğu belirtilmektedir.

Elon Musk Sözleri