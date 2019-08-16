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Görüntüleme teknolojilerinde parazit problemi çözülebilecek

Görüntüleme teknolojilerindeki parazit sorunları ortadan kalkıyor. Trimbox CEO’su Evren Yurttaş yaptığı açıklamada geliştirdikleri bir ürün ile bu problemin çözülebileceğini belirtti.

BİLİM VE TEKNOLOJİ 16.08.2019, 11:36
Görüntüleme teknolojilerinde parazit problemi çözülebilecek
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Görüntüleme teknolojilerindeki parazit sorunları ortadan kalkıyor. Trimbox CEO’su Evren Yurttaş yaptığı açıklamada geliştirdikleri bir ürün ile bu problemin çözülebileceğini belirtti.

Yurttaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Trimbox CEO’su Evren Yurttaş güvenlik kamera sistemlerinde monitörlerde sıkça rastlanan parazitlerden kaynaklı görüntü analizlerinin iyileştirilmesinde ve net görüntü alınmasında da oldukça etkili olan GNDSeries ürünü hakkında açıklamalarda bulundu.

Yurttaş, “Görüntüleme sistemleri günümüzde medikal sektöründen güvenlik sektörüne, uzay bilimlerinden sinema sistemlerine kadar birçok alanda hayatımıza girmiş bulunmakta. Tabi sorunlarıyla birlikte. Görüntüleme teknolojilerinde en çok rastlanan sorun, görüntü kalitesi ve netliğidir. Görüntü kalitesi, görüntüyü alan lenslerden sonra kaydedici ve yansıtıcılar ile bir monitör vasıtasıyla veya herhangi bir yere yansıtılarak sunulduğunda, pürüzsüz olması sunucunun ve izleyicinin tek isteğidir.

Pürüzsüz ya da net görüntü elde edebilmek için tüm sistemler elverişli olsa da bazen ortamdan kaynaklı sebepler parazit denilen görüntü kirliliği oluşturabilmekte ve bu sorun hizmet sağlayıcı ve tüketici tarafında birçok kez çözülememektedir” dedi.

“PARAZİT SORUNU ÇÖZÜLDÜ”

Görüntüleme sistemlerinde meydana gelen en büyük sebeplerden biri olan topraklama kaynaklı sebeplerin, 2016 yılından itibaren satışa sunulan GNDSeries ile çözüldüğünü savunan Yurttaş, “Topraklama sistemlerinden kaynaklı parazit olduğu tespit edilen sistemlerde, topraklama tarafında herhangi bir iyileştirme yapılmasına gerek kalmadan, sisteme GNDSeries montaj edilerek parazitler yok edilebilmekte.

GNDSeries’in sistemde kullanılmasıyla ayrıca sistem, içeriisnde kullanılan Trimbox sayesinde yıldırım ve trafo patlaması dahil, aşırı gerilimlere karşı da koruma altına alınabilmektedir. Nötr-Toprak voltajını da genel olarak istenilen 1V seviylerinde tutan GNDSeries, medikal sektörden, lazer cihazlara, kiosklardan ATM’lere, yazarkasalardan laboratuvar sistemlerine kadar geniş bir yelpazede kullanım alanına sahip” diye konuştu.

Yurttaş şunları kaydetti: “GNDSeries, güvenlik kamera sistemlerinde monitörlerde sıkça rastlanan parazitlerden kaynaklı görüntü analizlerinin iyileştirilmesinde ve net görüntü alınmasında da oldukça etkili. Görüntüleme sistemlerinde sorun yaşayan tüketicilerin, topraklamayı sistemlerinden ayırarak, sorunun topraklama kaynaklı olduğunu kolayca tespit etmeleri, GNDSeries’in sorunlarını net olarak çözebilmeleri için gerekli ve yeterli olacaktır. Benzer sorunları yaşayan ses sistemleri için de GNDSeries, parazit topraklama kaynaklı olduğunda çözüm sunmaktadır.”

(İHA)
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