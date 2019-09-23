İstanbul Emniyet Müdürlüğü, TEKNOFEST’e ilişkin verileri açıkladı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, “gündüzleri 614 personel, 35 Özel hareket personeli, 6 zırhlı araç görev aldı. Geceleri ise, 4 resmi ekip 40 personel ile alan içi ve çevresinde görev alınmıştır” denildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Atatürk Havalimanı’nda düzenlenen İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST’e ilişkin alınan tedbirlerin verilerini açıkladı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada,“17-22 Eylül tarihleri arasında Atatürk Havalimanında 420 bin metrekare alanda gerçekleşen TEKNOFEST 2019 etkinliğinde, 2 İl Emniyet Müdür Yardımcısı, 7 şube ilçe müdürü, 4 emniyet amiri ,33 komiser sınıfı, 482 bay polis memuru, 56 bayan polis memuru olmak üzere gündüzleri 614 personel,35 Özel hareket personeli, 6 zırhlı araç görev aldı. Geceleri 4 resmi ekip 40 personel ile alan içi ve çevresinde görev alınmış ayrıca basın ekspres yolu havalimanı girişleri, sahil yolu, havuzlu kavşak, Dünya Ticaret Merkezi, katlı otopark, ana nizamiye B kapısı A kapısı ve belirtilen güzergahlarda 220 trafik personeli görev yapmıştır. Her sabah saat 6:00’da alanda bomba araması yapılmış olup alan saat 7:30 itibari ile personel kullanımına açılmıştır. Alana girişlerde 70 kapı dedektörü 17 Xray ile arama yapılmıştır. Dört ayrı noktada süzme araması yapılmıştır. Etkinlik boyunca 5 hırsızlık müracaatı ve 1 buluntu malı sahiplenmekten işlem yapılmıştır. Cumhurbaşkanı, Bakanlar ve devlet erkanının da katılımları ile yaklaşık 1 milyon 720 bin Kişinin ziyaret ettiği 66 paydaş firma 22 sponsor firma 30 Stant 2 fuar 8 bakanlık katılımlı etkinlikler saat 19:00 itibari ile sorunsuz olarak sona ermiştir” denildi.

(İHA)