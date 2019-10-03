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Kişisel Verileri Koruma Kurulu’ndan para cezalı karar

Kişisel Verileri Koruma Kurulu, ’veri ihlali’ gerekçesiyle Facebook’a toplam 1 milyon 600 bin lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi. Facebook’u Türkçe olarak kullanan 280 bin 959 kullanıcının söz konusu veri ihlalinden etkilendiğini belirtildi.

BİLİM VE TEKNOLOJİ 03.10.2019, 09:35
Kişisel Verileri Koruma Kurulu’ndan para cezalı karar
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Kişisel Verileri Koruma Kurulu, ’veri ihlali’ gerekçesiyle Facebook’a toplam 1 milyon 600 bin lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi. Facebook’u Türkçe olarak kullanan 280 bin 959 kullanıcının söz konusu veri ihlalinden etkilendiğini belirtildi.

(İHA)
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