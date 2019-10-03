Kişisel Verileri Koruma Kurulu’ndan para cezalı karar

Kişisel Verileri Koruma Kurulu, ’veri ihlali’ gerekçesiyle Facebook’a toplam 1 milyon 600 bin lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi. Facebook’u Türkçe olarak kullanan 280 bin 959 kullanıcının söz konusu veri ihlalinden etkilendiğini belirtildi.(İHA)