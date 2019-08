ODTÜ 2 AB Projesi ile yeni ilklere imza attı

ODTÜ Güneş Enerjisi Araştırma ve Uygulama Merkezi (GÜNAM)’dan Prof. Dr. Derek K. Baker’ın koordinatörlüğünde yürütülen, ODTÜ’nün birçok bölümünden araştırmacılardan oluşan geniş ve çeşitli bir ekibin dahil olduğu “SolarTwins” kısa adlı “Solar Twinning to Create Solar Research Twins” projesi; Avrupa Birliği Ufuk2020 (H2020) araştırma ve geliştirme programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı. Türk üniversitelerinin ilk ve Ülkemizin ikinci Twinning projesinin toplam bütçesi 799.466€ iken, ODTÜ ise 399.621€ pay alacak.

PROJE 3 YIL SÜRECEK

Üç yıl sürecek “SolarTwins” projesi; ODTÜ-GÜNAM'ın Yoğunlaştırılmış Güneş Enerji Sistemleri (CST) araştırma laboratuvarının bilimsel mükemmelliğini ve yenilikçilik kapasitesini CIEMAT-PSA (İspanya) ve DLR (Almanya) ile gerçekleştirilecek eşleşme faaliyetleri ile pekiştirerek, Avrupa'nın CST teknolojilerindeki lider konumunu güçlendirmek üzere tasarlandı.

SolarTwins, Horizon 2020 projeleri olan HORIZON-STE, INSHIP ve SFERA-III, Avrupa Araştırma Altyapısı Konsorsiyumu (ERIC) EU-SOLARIS ve Avrupa Enerji Araştırmaları Anlaşması Ortak programı CSP (EERA-JP-CSP) dahil olmak üzere üç kurumun da katıldığı birçok AB CST R&I ağına ve faaliyetine dayanıyor. SolarTwins, tüm paydaşlar için rekabetçi araştırma fonlarını artırmaya yönelik ortak finansman olanaklarını hedefleyen ve kamu araştırma fonlarının daha etkin kullanılmasıyla sonuçlanan Ortak Araştırma Tekliflerini beraberinde getirmek için özel olarak formüle edildi.

ODTÜ tarafından koordine edilen ilk çok uluslu H2020 projesi olan SolarTwins’in hibe aldığı 2018 H2020 Twinning Hareketi, toplam 456 tekliften % 8 toplam kabul oranıyla sadece 37 projenin kabul edilmesi ve SolarTwins’in Türkiye’den 23 teklif arasında kabul edilen tek öneri (Türkiye’den önerilerin kabul oranı % 4) olmasından anlaşılacağı gibi, oldukça rekabetçi geçti.

HİBE ALAN İKİNCİ PROJE

Üniversitemiz Deniz Bilimleri Enstitüsü öğretim üyesi Doç. Dr. Barış Salihoğlu ve ekibinin, "H2020-LC-BG-09-2018" çağrısı kapsamında verdiği “Black Sea CONNECT: Coordination of Marine and Maritime Research and Innovation in the Black Sea” başlıklı proje önerisi Avrupa çapında desteklenmeye hak kazanan tek proje olarak kabul edildi.

ODTÜ'nün ilk çok ortaklı Ufuk2020 konsorsiyum koordinatörlüğü ve Karadeniz için alanında yapılacak ilk çalışma olan, üç yıl sürecek "Black Sea CONNECT” projesi ile; Karadeniz Stratejik Araştırma ve Yenilik Ajandası’nın geliştirilmesinin koordinasyonu ve Karadeniz'de mavi büyümenin gelişiminin desteklenmesi amaçlanıyor. Böylelikle, Karadeniz bölgesinin mavi büyümesini ve ekonomik refahını artıracak ve fon sağlayıcılar ağı oluşturma, yeni ulus ötesi ortak faaliyetler geliştirme ve bilgi aktarımını sağlama gibi sinerjik eylemlerin tasarımının desteklenmesi hedefleniyor.

ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü’nün koordinatörlüğünde, konsorsiyumunda Karadeniz kıyı ülkelerinden Bulgaristan, Gürcistan, Moldova, Romanya, Rusya, Türkiye ve Ukrayna; Avrupa Birliği’nden Almanya ile Fransa olmak üzere dokuz ülkeden toplam on dört kuruluşun yer aldığı proje ile geliştirilmesi hedeflenen Black Sea SRIA ve Uygulama Planı; akademi, finans kuruluşları, sanayi, politika ve toplum paydaşlarına, temel Karadeniz zorluklarını birlikte ele alma, kritik destek sistemleri ve yenilikçi araştırma altyapısı oluşturma, eğitim ve kapasite geliştirme konusunda rehberlik edecek.