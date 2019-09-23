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’Sancaktar’ TEKNOFEST’te Çanakkale’yi temsil etti
Akademik Danışmanlığını Dr. Öğretim Üyesi Volkan Eskizeybek‘in yürüttüğü Teknolojik Girişimler Topluluğu tarafından kurulan Sancaktar Elektrikli Araç Takımı, TÜBİTAK’ın 15 yıldır düzenlediği ve bu yıl TEKNOFEST kapsamına alınan TÜBİTAK Efficiency Challange Elektrikli Araç yarışlarında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinin (ÇOMÜ) yarışlarda ilk defa yer almasını sağlayarak temsil etti.
BİLİM VE TEKNOLOJİ 23.09.2019, 19:13
Akademik Danışmanlığını Dr. Öğretim Üyesi Volkan Eskizeybek‘in yürüttüğü Teknolojik Girişimler Topluluğu tarafından kurulan Sancaktar Elektrikli Araç Takımı, TÜBİTAK’ın 15 yıldır düzenlediği ve bu yıl TEKNOFEST kapsamına alınan TÜBİTAK Efficiency Challange Elektrikli Araç yarışlarında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinin (ÇOMÜ) yarışlarda ilk defa yer almasını sağlayarak temsil etti.
Teknolojik Girişimler Topluluğu Akademik Danışmanı Dr. Öğretim Üyesi Volkan Eskizeybek, bu süreçte Sancaktar takımına maddi manevi desteklerini esirgemeyen Çanakkale Valiliği İl Özel İdaresine, Çanakkale Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ve sponsor firmalara desteklerinden dolayı teşekkür etti.(İHA)
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