’Sancaktar’ TEKNOFEST’te Çanakkale’yi temsil etti

Akademik Danışmanlığını Dr. Öğretim Üyesi Volkan Eskizeybek‘in yürüttüğü Teknolojik Girişimler Topluluğu tarafından kurulan Sancaktar Elektrikli Araç Takımı, TÜBİTAK’ın 15 yıldır düzenlediği ve bu yıl TEKNOFEST kapsamına alınan TÜBİTAK Efficiency Challange Elektrikli Araç yarışlarında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinin (ÇOMÜ) yarışlarda ilk defa yer almasını sağlayarak temsil etti.

Teknolojik Girişimler Topluluğu üyesi öğrencilerden oluşan ekip, yaklaşık bir yıllık çalışmalar sonucunda Sancaktar isimli elektrikli aracı tasarlayıp üretimini gerçekleştirdiler. Üretilen aracın her yıl revize edilerek geliştirilmesi ve TEKNOFEST kapsamındaki yarışlarda Çanakkale’yi ve ÇOMÜ’yü temsil etmeye devam etmesi planlanlanıyor. Şasesi alüminyum, dış kabuğu karbon fiber kompozitten üretilen aracın; motor, motor sürücüsü, batarya ve batarya yönetim sistemlerinden en az birinin yerli olarak üretilme şartı bulunan yarışlarda Sancaktar, takım üyesi öğrenciler tarafından tasarlanan batarya yönetim sistemi yerli olarak üretildi.

Teknolojik Girişimler Topluluğu Akademik Danışmanı Dr. Öğretim Üyesi Volkan Eskizeybek, bu süreçte Sancaktar takımına maddi manevi desteklerini esirgemeyen Çanakkale Valiliği İl Özel İdaresine, Çanakkale Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ve sponsor firmalara desteklerinden dolayı teşekkür etti.

(İHA)