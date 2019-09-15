Savunma Sanayii Başkanlığından Teknofest’te gençlere yönelik etkinlikler
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), gençlerin savunma sanayiine ilgisini artırmak için çeşitli proje ve organizasyonlara destek olmak için Teknofest’te bir dizi etkinliğe imza atacak.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), gençlerin savunma sanayiine ilgisini artırmak için çeşitli proje ve organizasyonlara destek olmak için Teknofest’te bir dizi etkinliğe imza atacak.
Gençlerin savunma sanayiine ilgisini artırmak için çeşitli proje ve organizasyonlara destek olan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, Teknofest’tede bir dizi etkinliğe imza atacak. SSB, 17-22 Eylül tarihleri arasında İstanbul Atatürk Havalimanında düzenlenecek olan İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali Teknofest’te projelerini sergilemenin yanı sıra, gençlere yönelik bazı etkinliklerde bulunacak.
SANAL GERÇEKLİKLE ATAK, ALTAY VE TCG ANADOLU
Savunma sanayiine olan ilgiyi artırarak yine savunma sanayiinin ihtiyaç duyduğu genç beyinleri yetiştirmek gibi iki önemli başlık için dijital içeriklerin öneminin farkındayız. Sanal gerçeklik, gençlere örgün eğitim programlarının yanında ihtiyaç duyduğu pratikliği kazanma fırsatı verir. SSB standında gerçekleştirilecek Sanal Gerçeklik Etkinliği ile gençler Altay Tankı, TCG Anadolu Gemisi ve Atak helikopterlerinin içinde olacaklar.
ZAMAN ÇİZELGESİYLE TÜRK SAVUNMA SANAYİİNİN GEÇMİŞİNE YOLCULUK
Son yıllarda büyük atılım içinde olan Türk savunma sanayiinin aslında zengin bir tarihi var. Milattan önce 3’üncü yüzyıldan bugüne; Hunlar’dan Selçuklulara, Osmanlı’dan Kurtuluş Savaşı yıllarına, Cumhuriyet dönemindeki gelişmelerden bugüne kadar Türk savunma sanayii tarihinin önemli dönüm noktaları, kilometre taşları, öncüleri SSB standındaki ’Geçmişten geleceğe Türk savunma sanayii zaman çizelgesi’nde ziyaretçilerini bekliyor olacak.
ROBOİK ’İNSANSIZ VE OTONOM KARA ARAÇLARI’ YARIŞMASININ ÖDÜL TÖRENİ TEKNOFEST’TE YAPILACAK
SSB tarafından düzenlenen Roboik yarışmaları kapsamında geçen ay gerçekleştirilen ’İnsansız ve Otonom Kara Araçları’ yarışmasının ödül töreni de Teknofest’te yapılacak.14 farklı üniversiteden 20 öğrenci takımı ve 9 bağımsız katılımcı ile küçük ölçekli işletmeler kategorisinde 5 takımın finale kaldığı yarışma sonucunda dereceye girenlere ödülleri Teknofest sırasında düzenlenecek bir törenle verilecek.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı 17-22 Eylül tarihleri arasında İstanbul Atatürk Havalimanı’nda düzenlenecek Teknofest’te Blok 4/B4-03’te ziyaretçilerini bekliyor olacak.(Mehmet Kalay/İHA)
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