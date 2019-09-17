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SoloTürk TEKNOFEST’te nefes kesti
Türk Hava Kuvvetleri’nin akrobasi timi SoloTürk’ün İstanbul Atatürk Havalimanı’nda açılışı yapılan TEKNOFEST Festivali’ndeki uçuşu nefes kesti.
BİLİM VE TEKNOLOJİ 17.09.2019, 12:22
Atatürk Havalimanı’nda düzenlenen TEKNOFEST kapılarını ziyaretçilere açtı. Açılışın ardından Türk Hava Kuvvetleri’nin akrobasi timi SoloTürk, nefes kesen bir gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Açılış alanında toplanan binlerce kişi, F-16 uçağının havadaki hareketlerini büyük bir merakla izledi. Gösteride F-16 pilotu, alçak uçuşla kalabalığı selamladı. Gösteride pilotun sortilerle alçak uçuşu izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı.(İHA)
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