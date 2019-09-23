Son Dakika
Çankayalı çocuklar, "İklim Şenliği"nde buluştu
Dikkat! hormonlu gıdalar gençlerin baş belası!
Dikkat! Hackerler araç takip cihazlarına sızıyor
Beyin kanaması geçiren asker şehit oldu
İnternet’ten tatil aldı, hayatının şokunu yaşadı
Japonya Tapah Tayfunu’na teslim: 400 uçuş iptal edildi
İstanbul’da motosikletle trafikte terör estiren magandalar yakalandı
Yurtta hava durumu: 22 Eylül 2019
Sefaköy D-100 karayolu Topkapı istikametinde iki araç çarpıştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yuvarlak Masa Toplantısına katıldı

TEKNOFEST medyanın gündemini belirledi

Türkiye’nin ilk havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan TEKNOFEST nefes kesen etkinliklerin ardından sona erdi. Milli teknoloji hamlesi sloganıyla, çocuklarda ve gençlerde uzay/teknoloji konularında ilgi uyandırmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen festivale bir milyonu aşkın ziyaretçi katıldı.

BİLİM VE TEKNOLOJİ 23.09.2019, 10:04 23.09.2019, 10:11
TEKNOFEST medyanın gündemini belirledi
banner63

Türkiye’nin ilk havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan TEKNOFEST nefes kesen etkinliklerin ardından sona erdi. Milli teknoloji hamlesi sloganıyla, çocuklarda ve gençlerde uzay/teknoloji konularında ilgi uyandırmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen festivale bir milyonu aşkın ziyaretçi katıldı.

Türkiye’nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST, 17-22 Eylül tarihleri arasında Atatürk Havalimanı’nda düzenlenen ve nefes kesen etkinliklere sahne oldu. Milli muharip uçaklarından Solo Türk’e, insansız hava araçlarından uçan araba Cezeri’ye, Rus savaş uçağı Su-35’ten mayına karşı korunaklı araç ve bomba imha robotlarına kadar birçok araç görücüye çıktı.

Havacılık, uzay ve teknoloji konusunda, Türkiye’nin milli teknoloji üreten bir topluma dönüşmesi ve bu bilincin oluşturulması amacıyla gerçekleşen TEKNOFEST, rekor katılımcı sayısına ulaşarak hafta boyunca tüm dikkatleri üzerine çekti. Atatürk Havalimanı’nda gerçekleşen festival, toplumun tüm kesiminden katılımcıları ağırlarken, Türkiye gündeminin yanı sıra dünya gündeminde de yer aldı.

2 BİNE YAKIN YAZILI HABER YAPILDI

Ajans Press ve PRNet’in gerçekleştirdiği medya araştırmasında, Eylül başından beri bin 748 yazılı basın haberine konu olan TEKNOFEST medyanın en çok konuştuğu konular arasında başı çekti. Televizyon ekranlarında birçok haber ve canlı yayın gerçekleşirken, konuyla ilgili ekranlara bin 836 haber yansıdığı belirlendi. ITS Medya’nın gerçekleştirdiği online haber araştırmasına göre ise TEKNOFEST’in dijital mecralarda da birçok haberinin çıktığı ve gündemin önemli başlıkları arasında yer edindiği görüldü. “Ayakları Yere Basmayan Festival” hakkında, Eylül başından bugüne kadar 14 bin 870 internet haberi tespit edildi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#festival #teknoloji #uzay #havacılık #Bilim teknoloji #gündem #TEKNOFEST
Yorumlar (0)
14°
açık
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 23 Eylül 2019
İmsak 05:07
Güneş 06:30
Öğle 12:46
İkindi 16:10
Akşam 18:51
Yatsı 20:10
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 5 13
2. Fenerbahçe 5 10
3. Gazişehir 5 10
4. Denizlispor 5 8
5. Çaykur Rizespor 5 8
6. Galatasaray 5 8
7. Malatyaspor 5 7
8. Trabzonspor 4 6
9. Konyaspor 5 6
10. Sivasspor 4 5
11. Göztepe 5 5
12. Antalyaspor 5 5
13. Ankaragücü 5 5
14. Beşiktaş 4 4
15. Kasımpaşa 5 4
16. Başakşehir 4 4
17. Kayserispor 5 3
18. Gençlerbirliği 5 2
Takımlar O P
1. Ümraniye 5 10
2. Akhisar Bld.Spor 5 10
3. Adana Demirspor 5 9
4. Fatih Karagümrük 5 9
5. Keçiörengücü 5 9
6. Bursaspor 5 9
7. Hatayspor 5 8
8. Altay 5 8
9. Balıkesirspor 5 7
10. Erzurum BB 5 7
11. Osmanlıspor 5 7
12. İstanbulspor 5 6
13. Adanaspor 5 5
14. Altınordu 5 4
15. Menemen Belediyespor 5 4
16. Boluspor 5 2
17. Giresunspor 5 2
18. Eskişehirspor 5 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 6 18
2. Man City 6 13
3. Leicester City 6 11
4. Arsenal 6 11
5. West Ham 6 11
6. Bournemouth 6 10
7. Tottenham 6 8
8. M. United 6 8
9. Burnley 6 8
10. Sheffield United 6 8
11. Chelsea 6 8
12. Crystal Palace 6 8
13. Southampton 6 7
14. Everton 6 7
15. Brighton 6 6
16. Norwich City 6 6
17. Newcastle 6 5
18. Aston Villa 6 4
19. Wolverhampton 6 4
20. Watford 6 2
Takımlar O P
1. Athletic Bilbao 5 11
2. Real Madrid 5 11
3. Granada 5 10
4. Real Sociedad 5 10
5. Sevilla 5 10
6. Atletico Madrid 5 10
7. Villarreal 5 8
8. Barcelona 5 7
9. Levante 5 7
10. Osasuna 5 7
11. Getafe 5 6
12. Valencia 5 5
13. Deportivo Alaves 5 5
14. Real Betis 5 5
15. Real Valladolid 5 5
16. Celta de Vigo 5 5
17. Mallorca 5 4
18. Espanyol 5 4
19. Eibar 5 2
20. Leganés 5 1

Gelişmelerden Haberdar Olun

@