Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, Güney Kore’de ilk kez ürünlerini sergileyecek

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), Güney Kore’de gerçekleştirilecek Seul Uluslararası Havacılık ve Savunma Fuarı’na katılarak ilk kez ürünlerini sergileyecek.

TUSAŞ, potansiyel iş birliklerini geliştirmek, ürünlerini uluslararası alanda daha bilinir kılmak amacıyla ilk kez 15-20 Ekim tarihlerinde Güney Kore’nin Seul kentinde gerçekleştirilecek Seul Uluslararası Havacılık ve Savunma Fuarı’na katılacak. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii’nin ürettiği tüm ürün modelleri ile katılım gösterilecek Kore’de özellikle Gökbey ve T129 ATAK’ın ilgi görmesi bekleniyor.

Seul Uluslararası Havacılık ve Savunma Fuarı öncesinde değerlendirmelerde bulunan TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, “20’nci yüzyılda iki ülkenin beraberliğini düzenleyen ilişkinin bir yenisi daha eklenmiş olacak. Bugün dünyada savunma sanayi alanında adından söz ettiren Türk Havacılık ve Uzay Sanayii olarak ilk kez yüksek teknolojilerin bulunduğu Kore Seul’de ürünlerimizi sergilemiş olacağız. Kore’de bulunmamız, teknoloji alışverişi açısından da önemli bir fırsatın kapılarını aralayacak. Geçmişten bugüne kadar hep artarak devam eden dost ülke Güney Kore ile savunma sanayi alanında iş birlikteliklerini konuşacağımız verimli bir fuar olacağı kanaatindeyim. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii olarak tüm ürünlerimiz ile fuara damga vurmayı bekliyoruz. Güney Kore’de bulunmamız ikili bağlarımızı kuvvetlendirmek için önemli bir fırsat” dedi.

TUSAŞ, sabit ve döner kanatlı hava platformlarından insansız hava araçları ve uzay sistemlerine kadar entegre havacılık ve uzay sanayi sistemlerinin tasarım, geliştirme, modernizasyon, üretim, entegrasyon ve yaşam döngüsü destek süreçlerinde Türkiye’nin teknoloji merkezi konumunda olup; havacılık, uzay ve savunma sanayide küresel oyuncular arasında yer almaktadır.

(Emin Kuvat/İHA)