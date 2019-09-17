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Türk Yıldızları’ndan TEKNOFEST’te gösteri şovu

Atatürk Havalimanı’nda düzenlenen TEKNOFEST kapsamında havalanan Türk Yıldızları, izleyicilere unutulmayacak anlar yaşattı.

BİLİM VE TEKNOLOJİ 17.09.2019, 14:29 17.09.2019, 14:41
Türk Yıldızları’ndan TEKNOFEST’te gösteri şovu
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Atatürk Havalimanı’nda düzenlenen TEKNOFEST kapsamında havalanan Türk Yıldızları, izleyicilere unutulmayacak anlar yaşattı.

Türk Yıldızları, Atatürk Havalimanı’nda düzenlenen İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Atatürk Havalimanı’ndan havalanan Türk Yıldızlarının uçuşlarını vatandaşlar ilgiyle izledi. Dünyanın süpersonik uçakla gösteri yapan sayılı akrobasi timlerinden olan Türk Yıldızları, muhteşem bir performansa imza atarak büyük gurur yaşattı. TEKNOFEST dolayısı ile alanı dolduranlar, cep telefonları ile gösteriyi görüntülemeye çalıştı.

Türk Yıldızları öncesi Türk Hava Kuvvetleri’nin akrobasi timi SoloTürk ve TEKNOFEST’te sergilenmek üzere gönderilen SU-35 savaş uçağı havalanarak uçuş gerçekleştirmişti.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#TEKNOFEST #Türk Yıldızları #Atatürk Havalimanı
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