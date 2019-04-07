Bilinç Düzeyi Yükseldikçe Yerli Ürün Kullanımı Artıyor

ANKARA Anadolu Ajansı - Ticaret Bakanlığınca hazırlanan, Harcayıcı Profili ve Şuur Seviyeyi Araştırma Raporu'na göre, Türkiye'de alışverişlerde tüketicilerin yüzde 37'si yerli mahsul seçerken, yüksek şuur seviyesindekiler bu oran yüzde 42,2'ye çıkıyor.

Ticaret Bakanlığı tüketicilerin Korunması ve Piyasa Himayeyi Genel Müdürlüğü tarafından 26 şehirde 18 yaş üstü 2 bin 242 tüketicilerin katılımıyla "Harcayıcı Profili ve Şuur Seviyeyi Araştırma Raporu” hazırlandı.

Raporda, üniversite ve araştırma firmasının yaptığı bir çalışmayla tüketicilerin bilgi ve şuur seviyeleri düşük, orta ve yüksek biçiminde adlandırılan seviyelere ufaladı. Ankete verilen yanıtlar cinsiyet, eğitim seviyeyi, kazanç seviyeyi gibi bilgilerle karşılaştırılırken ayrıca her bir grup bilgi ve şuur seviyesindeki tüketicilerin ehemmiyetli görülen bazı mevzularda nasıl bir tavır sergilediği incelendi.

Anadolu Ajansı muhabirinin araştırmadan derlediği bilgilere göre, tüketicilerin yüzde 54,1'inin orta şuur seviyesinde olduğu görüldü.

Harcayıcılar alışveriş yapmak için yüzde 36,9 ile en çok alışveriş merkezlerini seçim ederken, besin maddesi ve giyim eşyası satın alma kararını alışveriş evvelinde veriyor. tüketicilerin tasarı yapmadan anlık karar vererek azami oranda satın aldığı mahsul grubu ise sıhhat mahsulleri ile boş zaman faaliyetlerine ait mahsuller oldu.

Katılımcıların yüzde 37'si yerli mahsul seçim ederken, düşük şuur seviyesindeki tüketicilerin yüzde 65'i mahsulün menşeini dikkate almadığı tespit edildi. Yüksek şuur seviyesindeki tüketicilerin ise yüzde 42,2'si yerli mahsul satın almayı seçim ettiğini belirtirken, markanın en fazla ehemmiyet taşıdığı mahsul grubu besin oldu.

İnternet üzerinden en fazla kıyafet alınıyor

Tüketicilerin sadece yüzde 35’i internet veya sosyal medya aracılığıyla alışveriş yaparken, bu kanallardan alışveriş yapanlar ağırlıkla üniversite ve üzeri öğrenim düzeyindeki, 25-34 yaş aralığındaki tüketicilerden oluşuyor.

İnternet üzerinden en fazla satın alınan ürün grubu giyim eşyaları olarak öne çıkarken, tüketicilerin yüzde 45,7'si internet üzerinden alışveriş yapmayı güvenli bulmuyor.

Tüketicilerin sadece yüzde 33,6'sı internet ve telefon bankacılığı kullanırken, araştırmaya katılan tüketicilerin yüzde 20'si telefon, internet üzerinden, sosyal medya aracılığıyla dolandırıldığını veya dolandırıcılık teşebbüsü ile karşı karşıya kaldığını ifade ediyor.

Tüketicilerin yüzde 30'u hakkını aramıyor

Harcayıcı hakları ve korunmasına ait bilgi seviyeleri araştırıldığında, araştırma kapsamındaki tüketicilerin yüzde 17,2'si son bir senede satın aldığı bir mülk veya hizmetle alakalı mesele yaşadığını belirtirken, en fazla mesele yaşanan mahsul grupları sırasıyla yüzde 34 ile giyim, yüzde 22 ile elektronik mahsuller, yüzde 11 ile yiyecek mahsulleri ve yüzde 9,1 ile irtibat hizmetleri olarak sıralanıyor.

Satın aldığı bir mahsul veya hizmetle alakalı mesele yaşayan tüketicilerin yüzde 45,2'si çözüm için satın aldığı şirket veya mağazaya müracaat etirken, yüzde 30'u ise hiçbir şey yapmıyor.

Düşük şuur seviyesindeki tüketicilerin tamamının mesele yaşadığı mahsul veya hizmetle alakalı hiçbir şey yapmadığı da dikkati sürüklüyor.

Muhabir: Merve Özlem Çakır