Bilkent Şehir Hastanesi bağlantı yolu çalışmaları nedeniyle sökülen ağaçların yerine 10500 adet ağaç dikildi

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, BİLKENT ŞEHİR HASTANESİ BAĞLANTI YOLU YAPIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE SÖKÜLEN AĞAÇLARIN YERİNE 10 BİN 500 ADET AĞAÇ DİKTİ.

1071 Malazgirt Bulvarı yapım çalışmaları sırasında daha önce sökülen ağaçların yerine yenilerini diken Ankara Büyükşehir Belediyesi, son olarak Bilkent Şehir Hastanesi bağlantı yolu çalışmaları nedeniyle sökülen ağaçların yerine de yenilerinin dikim işlemini gerçekleştirdi.

10 BİN 500 ADET AĞAÇ AHLATLIBEL’DE ODTÜ ARAZİSİNE DİKİLDİ

Büyükşehir Belediyesi ile ODTÜ arasında imzalanan protokol kapsamında güzergah üzerinde sökümü gerçekleştirilen ağaçların karşılığı olarak 14 bin 900 adet fidan dikilmesi kararlaştırıldı.

Belediye ekipleri, 13 Ekim 2017- 5 Ocak 2018 tarihleri arasında 7 bin 500 adet, 16-23 Şubat tarihleri arasında da 3 bin adet olmak üzere toplam 10 bin 500 adet yeni fidanı Ahlatlıbel mevkiinde bulunan ODTÜ’ye arazisi içerisindeki alana dikti.

HAVA FOTOĞRAFLARI ÇEKİLDİ

DTÜ Rektörlüğü gözetiminde üniversite orman arazisi içine dikilen ve boyları 40-60 cm uzunluğundaki Toros sediri ağaçlara ilişkin hava fotoğrafları da üniversitenin “http://genduy.odtu.edu.tr/2018/Yolicinfidan.png” adresli linkinde yeşil alan görüntüsüyle paylaşıldı.

YOL ÇALIŞMALARI BİTİNCE 4 BİN 400 ADET FİDAN DAHA DİKİLECEK

Büyükşehir Belediyesi ve ODTÜ arasında imzalanan protokol gereği, Bilkent Şehir Hastanesi bağlantı yol çalışmaları tamamlandığında ayrıca yolun her iki tarafına gürültü perdesi oluşturmak amacıyla yetişkin bin 200 adet Doğu Çınarı ile 3 bin 200 adet iğde ağacı olmak üzere toplam 4 bin 400 adet fidan dikimi daha gerçekleştirilecek.